Сервис, помогающий отслеживать сбои в работе сайтов, перестал работать

Популярный онлайн-сервис мониторинга «Сбой РФ», помогающий отслеживать неполадки в работе сайтов, оказался временно недоступен из-за ошибки 502. В этом убедился корреспондент URA.RU. Сейчас сервис работает штатно.
При попытке войти на сайт «Сбой.РФ» вылезал код ошибки 502. Данная ошибка обычно указывает на проблемы во взаимодействии между сервером и другими интернет-ресурсами.
Ошибка 502 Bad Gateway возникает, когда один сервер получает недействительный ответ от другого сервера, с которым он обращается как посредник. На момент публикации новости доступ уже восстановили. Причем сбой сервиса произошел в момент, когда фиксировались неполадки в работе мобильных операторов.
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