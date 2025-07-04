Сервис, помогающий отслеживать сбои в работе сайтов, перестал работать

Сбой.РФ восстановил работу после неполадок
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Сбой.РФ» не работал 4 июля, сейчас работа сервиса восстановлена
«Сбой.РФ» не работал 4 июля, сейчас работа сервиса восстановлена Фото:

Популярный онлайн-сервис мониторинга «Сбой РФ», помогающий отслеживать неполадки в работе сайтов, оказался временно недоступен из-за ошибки 502. В этом убедился корреспондент URA.RU. Сейчас сервис работает штатно. 

При попытке войти на сайт вылезал код ошибки 502
При попытке войти на сайт вылезал код ошибки 502
Фото:

При попытке войти на сайт «Сбой.РФ» вылезал код ошибки 502. Данная ошибка обычно указывает на проблемы во взаимодействии между сервером и другими интернет-ресурсами.

Ошибка 502 Bad Gateway возникает, когда один сервер получает недействительный ответ от другого сервера, с которым он обращается как посредник. На момент публикации новости доступ уже восстановили. Причем сбой сервиса произошел в момент, когда фиксировались неполадки в работе мобильных операторов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Популярный онлайн-сервис мониторинга «Сбой РФ», помогающий отслеживать неполадки в работе сайтов, оказался временно недоступен из-за ошибки 502. В этом убедился корреспондент URA.RU. Сейчас сервис работает штатно.  При попытке войти на сайт «Сбой.РФ» вылезал код ошибки 502. Данная ошибка обычно указывает на проблемы во взаимодействии между сервером и другими интернет-ресурсами. Ошибка 502 Bad Gateway возникает, когда один сервер получает недействительный ответ от другого сервера, с которым он обращается как посредник. На момент публикации новости доступ уже восстановили. Причем сбой сервиса произошел в момент, когда фиксировались неполадки в работе мобильных операторов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...