Путин ответил анекдотом на вопрос об усталости от своей работы

Владимир Путин заявил, что жизнь нередко заставляет его напрягаться
Российский лидер Владимир Путин на вопрос о том, как он расслабляется шутливо ответил: «Я не напрягаюсь». Об этом глава РФ заявил в ходе общения с жителями чукотского города Анадыря.
«Известная шутка на этот счет. Как вы расслабляетесь? — Я не напрягаюсь», — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления проходит на телеканале «Россия-24».
После этого он подчеркнул, что это неправда, и жизнь нередко заставляет «напрячься». «Я уже взрослый человек, но силы и энергию для решения стоящих перед страной задач чувствую», — подытожил президент.
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