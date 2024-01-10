Путин ответил анекдотом на вопрос об усталости от своей работы

Путин заявил, что расслабляется, не напрягаясь
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин заявил, что жизнь нередко заставляет его напрягаться Фото:

Российский лидер Владимир Путин на вопрос о том, как он расслабляется шутливо ответил: «Я не напрягаюсь». Об этом глава РФ заявил в ходе общения с жителями чукотского города Анадыря.

«Известная шутка на этот счет. Как вы расслабляетесь? — Я не напрягаюсь», — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления проходит на телеканале «Россия-24».

После этого он подчеркнул, что это неправда, и жизнь нередко заставляет «напрячься». «Я уже взрослый человек, но силы и энергию для решения стоящих перед страной задач чувствую», — подытожил президент.

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Российский лидер Владимир Путин на вопрос о том, как он расслабляется шутливо ответил: «Я не напрягаюсь». Об этом глава РФ заявил в ходе общения с жителями чукотского города Анадыря. «Известная шутка на этот счет. Как вы расслабляетесь? — Я не напрягаюсь», — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления проходит на телеканале «Россия-24». После этого он подчеркнул, что это неправда, и жизнь нередко заставляет «напрячься». «Я уже взрослый человек, но силы и энергию для решения стоящих перед страной задач чувствую», — подытожил президент.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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