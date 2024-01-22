Чернышенко назвал новогоднюю столицу России

Город Суздаль стал новогодней столицей России в 2024 году. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко во время заседания правительства.
Замглавы правительства сообщил о росте внутреннего туризма в России в новогодние праздники. По его словам, рост поездок по стране составил более 500 тысяч человек в сравнении с 2023 годом. «В 2024 году новогодней столицей стал Суздаль», — сказал Дмитрий Чернышенко. Его слова опубликованы в telegram-канале кабмина.
Также вице-премьер заявил, что большой популярностью в праздники пользовались Великий Устюг, рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге, ледовый город «Счастье чистой воды» в Иркутской области. Одним из наиболее посещаемых регионов все еще остается Крым, подчеркнул Чернышенко.
Город Суздаль стал новогодней столицей России в 2024 году. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко во время заседания правительства. Замглавы правительства сообщил о росте внутреннего туризма в России в новогодние праздники. По его словам, рост поездок по стране составил более 500 тысяч человек в сравнении с 2023 годом. «В 2024 году новогодней столицей стал Суздаль», — сказал Дмитрий Чернышенко. Его слова опубликованы в telegram-канале кабмина. Также вице-премьер заявил, что большой популярностью в праздники пользовались Великий Устюг, рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге, ледовый город «Счастье чистой воды» в Иркутской области. Одним из наиболее посещаемых регионов все еще остается Крым, подчеркнул Чернышенко.