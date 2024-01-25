Reuters: Россия ищет слабые места Украины на фоне прекращения финансирования США

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ВС РФ заставляют Украину использовать ПВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России ищут слабые места в украинской армии после прекращения финансирования США. Об этом написало издание Reuters, ссылаясь на представителя Пентагона.

«Российские военные проводят разведочные атаки с применением ракет и беспилотников в попытке найти слабые места в вооруженных силах Украины, поскольку американское финансирование помощи в сфере безопасности ограничено в Конгрессе», — сказал представитель Пентагона изданию. В статье отмечают, что российские усилия включают использование баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников. Кроме того, ВС РФ пытается заставить украинцев расходовать боеприпасы и средства противовоздушной обороны.

В декабре 2023 года сенат США отклонил законопроект о военной и финансовой поддержке Украины, Израиля, Тайваня. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США не располагают средствами на помощь Украине, но ожидают, что союзники продолжат поддерживать ее. В январе 2024 года помощник министра обороны по вопросам международной безопасности штатов Селеста Уолландер сказала, что у страны нет средств для военной помощи Киеву, поэтому продолжать поддерживать Украину будет только Евросоюз.

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Вооруженные силы России ищут слабые места в украинской армии после прекращения финансирования США. Об этом написало издание Reuters, ссылаясь на представителя Пентагона. «Российские военные проводят разведочные атаки с применением ракет и беспилотников в попытке найти слабые места в вооруженных силах Украины, поскольку американское финансирование помощи в сфере безопасности ограничено в Конгрессе», — сказал представитель Пентагона изданию. В статье отмечают, что российские усилия включают использование баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников. Кроме того, ВС РФ пытается заставить украинцев расходовать боеприпасы и средства противовоздушной обороны. В декабре 2023 года сенат США отклонил законопроект о военной и финансовой поддержке Украины, Израиля, Тайваня. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США не располагают средствами на помощь Украине, но ожидают, что союзники продолжат поддерживать ее. В январе 2024 года помощник министра обороны по вопросам международной безопасности штатов Селеста Уолландер сказала, что у страны нет средств для военной помощи Киеву, поэтому продолжать поддерживать Украину будет только Евросоюз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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