Курганская инвесткомпания свердловских акционеров показала убытки на 198 млн

12 февраля 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Убытки инвестиционной компании достигли 198 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Инвестиционная компания «Зауралье» из Кургана, которой владеют акционеры из Свердловской области, показала убытки на 198 миллионов рублей. Информация об этом размещена в финансовом отчете предприятия за 2022 год. «ПАО «Инвестиционная компания «Зауралье». Чистый убыток за 2022 год составил 197 943 000 рублей. В 2021 году — 2 159 000 рублей», — указано в бухгалтерской отчетности компании. Выручка за 2021 и 2022 годы отсутствует. По данным сервиса, компания занимается вложениями в ценные бумаги и дилерской деятельностью. Стоимость бизнеса составляет около 114 млн рублей. С 2018 года генеральным директором является Олег Цыцаркин. Порядка 40% акций принадлежат компаниям «Проминжиниринг» и ООО «Фирма Транзит-УРАЛ» из Екатеринбурга. Фирмами руководит бывший гендиректор «ИК «Зауралье» Алексей Селиванов. Корреспондент URA.RU направил запрос в компанию, чтобы выяснить причины резкого увеличения убытков и отсутствия выручки. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что курганская компания, ответственная за ипотеку, в два раза сократила выручку. По данным за 2022 год, АО «КИЖК» заработал почти на 15 млн рублей меньше, чем в предыдущем году.

Инвестиционная компания «Зауралье» из Кургана, которой владеют акционеры из Свердловской области, показала убытки на 198 миллионов рублей. Информация об этом размещена в финансовом отчете предприятия за 2022 год. «ПАО «Инвестиционная компания «Зауралье». Чистый убыток за 2022 год составил 197 943 000 рублей. В 2021 году — 2 159 000 рублей», — указано в бухгалтерской отчетности компании. Выручка за 2021 и 2022 годы отсутствует. По данным сервиса, компания занимается вложениями в ценные бумаги и дилерской деятельностью. Стоимость бизнеса составляет около 114 млн рублей. С 2018 года генеральным директором является Олег Цыцаркин. Порядка 40% акций принадлежат компаниям «Проминжиниринг» и ООО «Фирма Транзит-УРАЛ» из Екатеринбурга. Фирмами руководит бывший гендиректор «ИК «Зауралье» Алексей Селиванов. Корреспондент URA.RU направил запрос в компанию, чтобы выяснить причины резкого увеличения убытков и отсутствия выручки. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что курганская компания, ответственная за ипотеку, в два раза сократила выручку. По данным за 2022 год, АО «КИЖК» заработал почти на 15 млн рублей меньше, чем в предыдущем году.