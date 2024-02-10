В Минобороны Украины началась волна увольнений после отставки Залужного

После отставки главкома ВСУ Валерия Залужного с должности сняли замминистра обороны Украины Александра Павлюка. Причиной тому стал переход на другую должность. До этого депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) предрек серию увольнений после отставки командующего ВСУ.
«Уволен Павлюк Александр Алексеевич с должности первого заместителя министра обороны Украины в связи с переходом на другую работу», — сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. Заявление он опубликовал у себя в Telegram.
Ранее сообщалось, что на место Залужного на пост главнокомандующего пришел экс командир сухопутных войск ВСУ Александр Сырский, пишет «Ридус». Ранее сообщалось, что на его должность будет назначен Павлюк.
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