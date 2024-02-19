Диетолог раскрыла опасность соблюдения диеты в раннем возрасте

Диетолог Белоусова: диеты до 25 лет могут нарушить биологические процессы

20 февраля 2024 в 06:41 Размер текста - 17 +

Диеты могут нарушить биологические процессы в возрасте до 25 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU Биологическое взросление организма и накопление костной и других видов тканей происходит до 25 лет. В этот период важно сбалансировано питаться и не подвергать организм каким-либо диетам. Об этом рассказала врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова. «До 25 лет идет биологическое взросление организма, это момент накопления ткани, в том числе костной. До этого возраста ни в коем случае нельзя допускать каких-то резких перемен в питании, ограничительных диет. Диеты — это не просто игра, еда — это комплекс биологически активных веществ, и все эти вещества могут действовать на наш организм по-разному, как положительно, так и отрицательно», — заявила Белоусова в интервью радио Sputnik. Диетолог добавила, что после 25 лет людям важно следить за массой тела и исключать набора веса. Зрелым людям, начиная с 35-40 лет, нужно корректировать рацион в зависимости от пола. Мужчинам особенно следить за сердечно-сосудистой системой, а женщинам за гормональным фоном. Людям старше 50 лет не рекомендуются вегетарианские диеты. Отказ от мяса может привести к железодефицитной анемии, упадку сил и иммунитета. Некоторые продукты лучше не есть натощак. Кофе на пустой желудок может вызвать раздражение ЖКТ, изжогу, боль в животе и нарушения стула. Его лучше пить после завтрака. Рекомендуется также совсем не есть на завтрак творог, мясо и рыбу. Эти продукты следует применить в дневном или вечернем приемах пищи. Употребление помидоров и чеснока с утра раздражает желудок, а сладкая выпечка не вызывает насыщения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Биологическое взросление организма и накопление костной и других видов тканей происходит до 25 лет. В этот период важно сбалансировано питаться и не подвергать организм каким-либо диетам. Об этом рассказала врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова. «До 25 лет идет биологическое взросление организма, это момент накопления ткани, в том числе костной. До этого возраста ни в коем случае нельзя допускать каких-то резких перемен в питании, ограничительных диет. Диеты — это не просто игра, еда — это комплекс биологически активных веществ, и все эти вещества могут действовать на наш организм по-разному, как положительно, так и отрицательно», — заявила Белоусова в интервью радио Sputnik. Диетолог добавила, что после 25 лет людям важно следить за массой тела и исключать набора веса. Зрелым людям, начиная с 35-40 лет, нужно корректировать рацион в зависимости от пола. Мужчинам особенно следить за сердечно-сосудистой системой, а женщинам за гормональным фоном. Людям старше 50 лет не рекомендуются вегетарианские диеты. Отказ от мяса может привести к железодефицитной анемии, упадку сил и иммунитета. Некоторые продукты лучше не есть натощак. Кофе на пустой желудок может вызвать раздражение ЖКТ, изжогу, боль в животе и нарушения стула. Его лучше пить после завтрака. Рекомендуется также совсем не есть на завтрак творог, мясо и рыбу. Эти продукты следует применить в дневном или вечернем приемах пищи. Употребление помидоров и чеснока с утра раздражает желудок, а сладкая выпечка не вызывает насыщения.