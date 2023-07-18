Трамп пообещал потребовать с Европы денег за Украину

19 июля 2023 в 00:34 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп намерен потребовать у Европы возмещения американской помощи Украине Фото: Official White House / Andrea Hanks новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Экс-президент США Дональд Трамп намерен потребовать у Европы воземстить помощь Украине, которая была предоставлена Америкой. Об этом он заявил с своем видеообращении. «Я попрошу Европу возместить нам расходы на восстановление запасов вооружений, отправленных на Украину. Они должны делать это уже сейчас, но (президент США) Джо Байден слишком слаб, его не уважают», — цитируют слова Трампа РИА Новости. Трамп добавил, что Америка направила в качестве помощи Украине порядка 200 миллиардов долларов, а Европа — намного меньше. По его мнению, нынешний президент США Джо Байден втягивает страну в третью мировую войну. «Коррумпированный, некомпетентный лидер втягивает страну в третью мировую войну», — уточнил Трамп. Он заявил, что сейчас в армии США не хватает вооружения и добровольцев. Ранее Трамп выразил четкую уверенность, что одержит победу на выборах 2024 года и выгонит «коррумпированного» Байдена из Белого дома. Об этом он сказал во время выступления перед однопартийцами. В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что приход к власти в США бывшего президента Дональда Трампа может привести к уменьшению военной поддержки Киеву.

Экс-президент США Дональд Трамп намерен потребовать у Европы воземстить помощь Украине, которая была предоставлена Америкой. Об этом он заявил с своем видеообращении. «Я попрошу Европу возместить нам расходы на восстановление запасов вооружений, отправленных на Украину. Они должны делать это уже сейчас, но (президент США) Джо Байден слишком слаб, его не уважают», — цитируют слова Трампа РИА Новости. Трамп добавил, что Америка направила в качестве помощи Украине порядка 200 миллиардов долларов, а Европа — намного меньше. По его мнению, нынешний президент США Джо Байден втягивает страну в третью мировую войну. «Коррумпированный, некомпетентный лидер втягивает страну в третью мировую войну», — уточнил Трамп. Он заявил, что сейчас в армии США не хватает вооружения и добровольцев. Ранее Трамп выразил четкую уверенность, что одержит победу на выборах 2024 года и выгонит «коррумпированного» Байдена из Белого дома. Об этом он сказал во время выступления перед однопартийцами. В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что приход к власти в США бывшего президента Дональда Трампа может привести к уменьшению военной поддержки Киеву.