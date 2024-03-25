Сын владельца «Крокус Сити Холл» пообещал создать мемориал

25 марта 2024 в 22:40 Размер текста - 17 +

В «Крокусе» появится мемориал, посвященный жертвам теракта, сказал Эмин Агаларов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» При восстановлении «Крокус Сити Холла» после теракта будет создан мемориал, посвященный жертвам трагедии. Об этом сообщил сын владельца «Крокуса», певец Эмин Агаларов. «Мемориал обязательно будет создан при восстановлении „Крокус Сити Холла“», — заявил Эмин Агаларов во время интервью РБК. По его словам, говорить о восстановлении здания в том виде, в котором оно было изначально — преждевременно. Теракт в «Крокусе» унес жизни 137 человек, среди которых были дети. Также во время трагедии в здании начался пожар, в результате которого зрительный зал был уничтожен огнем. На сайте «Крокуса» сообщили, что строение будет восстановлено, пишет RT. Однако депутат Госдумы Ольга Занко заявила, что после случившегося проводить в «Крокусе» увеселительные мероприятия будет неуместно. Она предложила поставить мемориал в память о погибших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При восстановлении «Крокус Сити Холла» после теракта будет создан мемориал, посвященный жертвам трагедии. Об этом сообщил сын владельца «Крокуса», певец Эмин Агаларов. «Мемориал обязательно будет создан при восстановлении „Крокус Сити Холла“», — заявил Эмин Агаларов во время интервью РБК. По его словам, говорить о восстановлении здания в том виде, в котором оно было изначально — преждевременно. Теракт в «Крокусе» унес жизни 137 человек, среди которых были дети. Также во время трагедии в здании начался пожар, в результате которого зрительный зал был уничтожен огнем. На сайте «Крокуса» сообщили, что строение будет восстановлено, пишет RT. Однако депутат Госдумы Ольга Занко заявила, что после случившегося проводить в «Крокусе» увеселительные мероприятия будет неуместно. Она предложила поставить мемориал в память о погибших.