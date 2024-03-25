В России обсуждают, что должно появиться на месте разрушенного «Крокуса»

Депутат Занко: неуместно проводить развлекательные мероприятия после трагедии

25 марта 2024 в 18:45 Размер текста - 17 +

Россияне предложили поставить мемориал в здании «Крокуса» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Россияне предлагают поставить мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холл» вместо того, чтобы восстанавливать здание после трагедии. Также депутат Госдумы Ольга Занко заявила, что после трагедии проводить в «Крокусе» развлекательные мероприятия будет неуместно. «Место, где погибли более сотни человек — место не для „танцев и плясок“. Однозначно здесь должно быть что-то спокойное: павильон, парк, галерея. И обязательно с мемориальным знаком, табличкой об ужасной трагедии», — сказала Ольга Занко в беседе с РИА Новости. Также telegram-канал Shot опубликовал опрос о том, правильным ли решением станет восстановление «Крокуса». 69% подписчиков канала уверены, что не стоит возвращать торговый центр в первоначальный вид. Так, один из комментаторов заявил, что на месте трагедии нужно поставить мемориал. «Сделали бы памятник жертвам лучше на месте зала», — написал другой пользователь. Другие комментаторы считают, что на месте теракта нужно возвести сквер или часовню. По их мнению, ставить после случившегося коммерческое здание будет «цинично». «Это неправильно. Когда его построят, люди будут плясать и петь на крови и трупах. Это место уже не будет прежним никогда», — заявил пользователь. Кто-то предложил сделать мемориал с именами погибших внутри здания или отдать пространство под волонтерские центры и благотворительные площадки. Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. В результате трагедии погибли 137 человек, более 180 — пострадали. Также сообщалось, что зрительный зал был полностью уничтожен огнем, пишет Life . Тем не менее владельцы площадки сообщили, что здание будет восстановлено, пишет «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россияне предлагают поставить мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холл» вместо того, чтобы восстанавливать здание после трагедии. Также депутат Госдумы Ольга Занко заявила, что после трагедии проводить в «Крокусе» развлекательные мероприятия будет неуместно. «Место, где погибли более сотни человек — место не для „танцев и плясок“. Однозначно здесь должно быть что-то спокойное: павильон, парк, галерея. И обязательно с мемориальным знаком, табличкой об ужасной трагедии», — сказала Ольга Занко в беседе с РИА Новости. Также telegram-канал Shot опубликовал опрос о том, правильным ли решением станет восстановление «Крокуса». 69% подписчиков канала уверены, что не стоит возвращать торговый центр в первоначальный вид. Так, один из комментаторов заявил, что на месте трагедии нужно поставить мемориал. «Сделали бы памятник жертвам лучше на месте зала», — написал другой пользователь. Другие комментаторы считают, что на месте теракта нужно возвести сквер или часовню. По их мнению, ставить после случившегося коммерческое здание будет «цинично». «Это неправильно. Когда его построят, люди будут плясать и петь на крови и трупах. Это место уже не будет прежним никогда», — заявил пользователь. Кто-то предложил сделать мемориал с именами погибших внутри здания или отдать пространство под волонтерские центры и благотворительные площадки. Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. В результате трагедии погибли 137 человек, более 180 — пострадали. Также сообщалось, что зрительный зал был полностью уничтожен огнем, пишет Life. Тем не менее владельцы площадки сообщили, что здание будет восстановлено, пишет «Царьград».