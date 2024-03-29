В Таджикистане 15 арестованных проверяют на связь с терактом в «Крокусе»

29 марта 2024 в 19:12 Размер текста - 17 +

15 человек были арестованы за подготовку к теракту Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» В Таджикистане арестовали 15 граждан, планировавших теракт на праздник Навруз. Сейчас их проверяют на связь с виновными в трагедии в «Крокус Сити Холле. «Органы безопасности Таджикистана арестовали 15 жителей Душанбе и Вахдата, которые подозреваются в том, что намеревались совершить теракты во время праздничных мероприятий в столице и городе Вахдат», — написали в издании Asia Plus. Они пытались совершить теракт на празднике Навруз. Уточняется, что сейчас этих граждан проверяют на связь с исполнителями теракта в «Крокусе». Ранее сообщалось, что в Таджикистане задержали девять человек в рамках дела о теракте в «Крокусе», пишет RT. Задержанные могут быть связаны с ИГИЛом (запрещенная в России террористическая организация), дополняет VSE42.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Таджикистане арестовали 15 граждан, планировавших теракт на праздник Навруз. Сейчас их проверяют на связь с виновными в трагедии в «Крокус Сити Холле. «Органы безопасности Таджикистана арестовали 15 жителей Душанбе и Вахдата, которые подозреваются в том, что намеревались совершить теракты во время праздничных мероприятий в столице и городе Вахдат», — написали в издании Asia Plus. Они пытались совершить теракт на празднике Навруз. Уточняется, что сейчас этих граждан проверяют на связь с исполнителями теракта в «Крокусе». Ранее сообщалось, что в Таджикистане задержали девять человек в рамках дела о теракте в «Крокусе», пишет RT. Задержанные могут быть связаны с ИГИЛом (запрещенная в России террористическая организация), дополняет VSE42.Ru.