Происшествия РЖД выплатит пострадавшим в ДТП в Ярославской области миллионы рублей 02 апреля 2024 в 12:50 Размер текста - 17 + РЖД пообещала родственникам погибших при аварии на ж/д путях выплатить компенсацию в три миллиона рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Российская компания «Российские железные дороги» (РЖД) пообещала выплатить родственникам погибших при аварии в Ярославской области по три миллиона рублей. Накануне рейсовый автобус столкнулся с поездом «Архангельск — Москва» на ж/д переезде в поселке Берендеево Ярославской области. «Искренне соболезнуем родным и близким погибших в ДТП на переезде в Ярославской области. <…> Приняли решение выплатить родственникам по три миллиона рублей», — уточнили в компании. Они подчеркнули, что оказывают всевозможное содействие и пообещали установить все детали произошедшего. Под Ярославлем накануне произошло столкновения автобуса и поезда на железнодорожных путях. Возбуждено уголовное дело. Губернатор региона Михаил Евраев предположил, что диспетчер переезда находился в состоянии опьянения на рабочем месте. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично вмешался в дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российская компания «Российские железные дороги» (РЖД) пообещала выплатить родственникам погибших при аварии в Ярославской области по три миллиона рублей. Накануне рейсовый автобус столкнулся с поездом «Архангельск — Москва» на ж/д переезде в поселке Берендеево Ярославской области. «Искренне соболезнуем родным и близким погибших в ДТП на переезде в Ярославской области. <…> Приняли решение выплатить родственникам по три миллиона рублей», — уточнили в компании. Они подчеркнули, что оказывают всевозможное содействие и пообещали установить все детали произошедшего. Под Ярославлем накануне произошло столкновения автобуса и поезда на железнодорожных путях. Возбуждено уголовное дело. Губернатор региона Михаил Евраев предположил, что диспетчер переезда находился в состоянии опьянения на рабочем месте. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично вмешался в дело. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям