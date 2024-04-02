РЖД выплатит пострадавшим в ДТП в Ярославской области миллионы рублей

Российская компания «Российские железные дороги» (РЖД) пообещала выплатить родственникам погибших при аварии в Ярославской области по три миллиона рублей. Накануне рейсовый автобус столкнулся с поездом «Архангельск — Москва» на ж/д переезде в поселке Берендеево Ярославской области.
«Искренне соболезнуем родным и близким погибших в ДТП на переезде в Ярославской области. <…> Приняли решение выплатить родственникам по три миллиона рублей», — уточнили в компании. Они подчеркнули, что оказывают всевозможное содействие и пообещали установить все детали произошедшего.
Под Ярославлем накануне произошло столкновения автобуса и поезда на железнодорожных путях. Возбуждено уголовное дело. Губернатор региона Михаил Евраев предположил, что диспетчер переезда находился в состоянии опьянения на рабочем месте. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично вмешался в дело.
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Российская компания «Российские железные дороги» (РЖД) пообещала выплатить родственникам погибших при аварии в Ярославской области по три миллиона рублей. Накануне рейсовый автобус столкнулся с поездом «Архангельск — Москва» на ж/д переезде в поселке Берендеево Ярославской области. «Искренне соболезнуем родным и близким погибших в ДТП на переезде в Ярославской области. <…> Приняли решение выплатить родственникам по три миллиона рублей», — уточнили в компании. Они подчеркнули, что оказывают всевозможное содействие и пообещали установить все детали произошедшего. Под Ярославлем накануне произошло столкновения автобуса и поезда на железнодорожных путях. Возбуждено уголовное дело. Губернатор региона Михаил Евраев предположил, что диспетчер переезда находился в состоянии опьянения на рабочем месте. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично вмешался в дело.