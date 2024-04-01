Бастрыкин вмешался в дело после аварии на жд/путях в Ярославской области

02 апреля 2024 в 05:19 Размер текста - 17 +

Александру Бастрыкину доложат о железнодорожной аварии Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о столкновении автобуса и поезда в Ярославской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту столкновения автобуса и поезда в Ярославской области, в результате которого погибли и пострадали люди», — написано в telegram-канале СКР. Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. В результате происшествия под Ярославлем погибли семь человек. Причиной аварии могла стать поломка автобуса, считают специалисты Северо-Западной транспортной прокуратуры. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев предположил, что диспетчер переезда находился в состоянии опьянения на рабочем месте. В полиции возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о столкновении автобуса и поезда в Ярославской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту столкновения автобуса и поезда в Ярославской области, в результате которого погибли и пострадали люди», — написано в telegram-канале СКР. Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. В результате происшествия под Ярославлем погибли семь человек. Причиной аварии могла стать поломка автобуса, считают специалисты Северо-Западной транспортной прокуратуры. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев предположил, что диспетчер переезда находился в состоянии опьянения на рабочем месте. В полиции возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.