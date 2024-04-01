01 апреля 2024

Бастрыкин вмешался в дело после аварии на жд/путях в Ярославской области

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Александру Бастрыкину доложат о железнодорожной аварии
Александру Бастрыкину доложат о железнодорожной аварии Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о столкновении автобуса и поезда в Ярославской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту столкновения автобуса и поезда в Ярославской области, в результате которого погибли и пострадали люди», — написано в telegram-канале СКР. Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

В результате происшествия под Ярославлем погибли семь человек. Причиной аварии могла стать поломка автобуса, считают специалисты Северо-Западной транспортной прокуратуры. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев предположил, что диспетчер переезда находился в состоянии опьянения на рабочем месте. В полиции возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о столкновении автобуса и поезда в Ярославской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту столкновения автобуса и поезда в Ярославской области, в результате которого погибли и пострадали люди», — написано в telegram-канале СКР. Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. В результате происшествия под Ярославлем погибли семь человек. Причиной аварии могла стать поломка автобуса, считают специалисты Северо-Западной транспортной прокуратуры. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев предположил, что диспетчер переезда находился в состоянии опьянения на рабочем месте. В полиции возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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