Бастрыкин вмешался в дело после аварии на жд/путях в Ярославской области

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о столкновении автобуса и поезда в Ярославской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту столкновения автобуса и поезда в Ярославской области, в результате которого погибли и пострадали люди», — написано в telegram-канале СКР. Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
В результате происшествия под Ярославлем погибли семь человек. Причиной аварии могла стать поломка автобуса, считают специалисты Северо-Западной транспортной прокуратуры. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев предположил, что диспетчер переезда находился в состоянии опьянения на рабочем месте. В полиции возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.
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