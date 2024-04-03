В Латвии уничтожили мемориал, посвященный жертвам теракта в «Крокусе»

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Стихийный мемориал на площади 1905 года памяти жертв теракта в Крокусе. Екатеринбург, акция памяти, возложение цветов, стихийный мемориал
Алексей Стефанов сообщил, что за день до этого мемориал осквернили русофобы Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Риге (Латвия) ночью уничтожили стихийный мемориал около российского посольства, который был посвящен жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил журналист Алексей Стефанов.

«Сегодня как всегда под покровом ночи в Риге был уничтожен мемориал в память о жертвах „Крокуса“ в Москве», — заявил Стефанов в своем telegram-канале. По его словам, за день до этого мемориал осквернили местные русофобы.

Стефанов напомнил, как в 2022 году власти убирали цветы, которые граждане приносили на 9 Мая к памятнику освободителям города. На данный момент жители Риги снова несут букеты к посольству РФ.

Ранее сын владельца «Крокуса», певец Эмин Агаларов сообщил, что при восстановлении «Крокус Сити Холла» после теракта будет создан мемориал, посвященный жертвам трагедии. Однако он отметил, что говорить о восстановлении здания в том виде, в котором оно было изначально — преждевременно.

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В Риге (Латвия) ночью уничтожили стихийный мемориал около российского посольства, который был посвящен жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил журналист Алексей Стефанов. «Сегодня как всегда под покровом ночи в Риге был уничтожен мемориал в память о жертвах „Крокуса“ в Москве», — заявил Стефанов в своем telegram-канале. По его словам, за день до этого мемориал осквернили местные русофобы. Стефанов напомнил, как в 2022 году власти убирали цветы, которые граждане приносили на 9 Мая к памятнику освободителям города. На данный момент жители Риги снова несут букеты к посольству РФ. Ранее сын владельца «Крокуса», певец Эмин Агаларов сообщил, что при восстановлении «Крокус Сити Холла» после теракта будет создан мемориал, посвященный жертвам трагедии. Однако он отметил, что говорить о восстановлении здания в том виде, в котором оно было изначально — преждевременно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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