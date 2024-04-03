В Латвии уничтожили мемориал, посвященный жертвам теракта в «Крокусе»

03 апреля 2024 в 13:31 Размер текста - 17 +

Алексей Стефанов сообщил, что за день до этого мемориал осквернили русофобы Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» В Риге (Латвия) ночью уничтожили стихийный мемориал около российского посольства, который был посвящен жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил журналист Алексей Стефанов. «Сегодня как всегда под покровом ночи в Риге был уничтожен мемориал в память о жертвах „Крокуса“ в Москве», — заявил Стефанов в своем telegram-канале. По его словам, за день до этого мемориал осквернили местные русофобы. Стефанов напомнил, как в 2022 году власти убирали цветы, которые граждане приносили на 9 Мая к памятнику освободителям города. На данный момент жители Риги снова несут букеты к посольству РФ. Ранее сын владельца «Крокуса», певец Эмин Агаларов сообщил, что при восстановлении «Крокус Сити Холла» после теракта будет создан мемориал, посвященный жертвам трагедии. Однако он отметил, что говорить о восстановлении здания в том виде, в котором оно было изначально — преждевременно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Риге (Латвия) ночью уничтожили стихийный мемориал около российского посольства, который был посвящен жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил журналист Алексей Стефанов. «Сегодня как всегда под покровом ночи в Риге был уничтожен мемориал в память о жертвах „Крокуса“ в Москве», — заявил Стефанов в своем telegram-канале. По его словам, за день до этого мемориал осквернили местные русофобы. Стефанов напомнил, как в 2022 году власти убирали цветы, которые граждане приносили на 9 Мая к памятнику освободителям города. На данный момент жители Риги снова несут букеты к посольству РФ. Ранее сын владельца «Крокуса», певец Эмин Агаларов сообщил, что при восстановлении «Крокус Сити Холла» после теракта будет создан мемориал, посвященный жертвам трагедии. Однако он отметил, что говорить о восстановлении здания в том виде, в котором оно было изначально — преждевременно.