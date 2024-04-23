Президент Украины Владимир Зеленский уничтожает коренное население своей страны. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она отреагировала на заявление МИД Украины в отношении граждан страны призывного возраста.
«Сейчас Зеленский на деньги Вашингтона выманивает последних украинцев, чтобы и их добить», — заявила Захарова в своем telegram-канале. По ее мнению, к физическому уничтожению коренного населения перешли, когда большую часть страны разворовали, историю переписали, а памятники уничтожили.
Захарова также отметила, что весь мир стал свидетелем вымарывания украинцев. По ее словам, этим занимаются западные элиты и их исполнители в лице Зеленского и «псевдоукраинской банды».
Ранее МИД Украины запретил совершение за границей всех консульских действий в отношении своих граждан призывного возраста. И, начиная с 24 апреля, украинцы могут оформить документы только для возвращения на родину, передает «Национальная служба новостей».
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Президент Украины Владимир Зеленский уничтожает коренное население своей страны. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она отреагировала на заявление МИД Украины в отношении граждан страны призывного возраста. «Сейчас Зеленский на деньги Вашингтона выманивает последних украинцев, чтобы и их добить», — заявила Захарова в своем telegram-канале. По ее мнению, к физическому уничтожению коренного населения перешли, когда большую часть страны разворовали, историю переписали, а памятники уничтожили. Захарова также отметила, что весь мир стал свидетелем вымарывания украинцев. По ее словам, этим занимаются западные элиты и их исполнители в лице Зеленского и «псевдоукраинской банды». Ранее МИД Украины запретил совершение за границей всех консульских действий в отношении своих граждан призывного возраста. И, начиная с 24 апреля, украинцы могут оформить документы только для возвращения на родину, передает «Национальная служба новостей».