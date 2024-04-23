Захарова обвинила Зеленского в истреблении коренных украинцев

23 апреля 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

Захарова заявила, что западные элиты и Зеленский вымарывают украинцев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский уничтожает коренное население своей страны. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она отреагировала на заявление МИД Украины в отношении граждан страны призывного возраста. «Сейчас Зеленский на деньги Вашингтона выманивает последних украинцев, чтобы и их добить», — заявила Захарова в своем telegram-канале . По ее мнению, к физическому уничтожению коренного населения перешли, когда большую часть страны разворовали, историю переписали, а памятники уничтожили. Захарова также отметила, что весь мир стал свидетелем вымарывания украинцев. По ее словам, этим занимаются западные элиты и их исполнители в лице Зеленского и «псевдоукраинской банды». Ранее МИД Украины запретил совершение за границей всех консульских действий в отношении своих граждан призывного возраста. И, начиная с 24 апреля, украинцы могут оформить документы только для возвращения на родину, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский уничтожает коренное население своей страны. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она отреагировала на заявление МИД Украины в отношении граждан страны призывного возраста. «Сейчас Зеленский на деньги Вашингтона выманивает последних украинцев, чтобы и их добить», — заявила Захарова в своем telegram-канале. По ее мнению, к физическому уничтожению коренного населения перешли, когда большую часть страны разворовали, историю переписали, а памятники уничтожили. Захарова также отметила, что весь мир стал свидетелем вымарывания украинцев. По ее словам, этим занимаются западные элиты и их исполнители в лице Зеленского и «псевдоукраинской банды». Ранее МИД Украины запретил совершение за границей всех консульских действий в отношении своих граждан призывного возраста. И, начиная с 24 апреля, украинцы могут оформить документы только для возвращения на родину, передает «Национальная служба новостей».