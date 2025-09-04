В Ростехе раскрыли уникальные возможности «Панцирь-МЕ»

Корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-МЕ» не имеет зарубежных аналогов и остается единственной в мире системой, способной обнаруживать все объекты атаки. Об этом рассказали в корпорации «Ростех».
«„Панцирь-МЕ“ — единственная в мире система, башня которой совмещает и мощное артиллерийское, и многорежимное ракетное вооружение», — заявили в Ростехе. Их слова передает ТАСС.
Как отметили в Ростехе, «Панцирь-МЕ» выделяется тем, что его башня объединяет мощное артиллерийское вооружение и многорежимные ракетные системы. Интегрированная система управления на базе радиолокационных и оптических средств включает три типа радаров — оптический, для дальнего обнаружения и сопровождения целей. Это позволяет минимизировать так называемые «слепые зоны» и обеспечивать постоянный детальный контроль над объектами атаки. В настоящее время зарубежных аналогов у данного комплекса не существует, и их появление в ближайшей перспективе маловероятно, подчеркнули в госкорпорации.
Кроме того, специалисты акцентировали внимание на том, что «Панцирь-МЕ» функционирует в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной корректировки оператором. Комплекс может быть интегрирован на боевые корабли различных классов. В Ростехе также сообщили, что система продемонстрировала высокую эффективность при отражении массированных авиаударов, а также при поражении целей, находящихся на сверхмалых высотах. Помимо воздушных объектов, комплекс способен уничтожать морские и наземные цели, одновременно ведя огонь по нескольким из них, отметили в компании.
