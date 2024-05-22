Сбежавший из России олигарх пожалел, что ему приходилось платить налоги

Основатель компании ЮКОСа и долларовый олигарх 1990-х Михаил Ходорковский* (внесен в список иностранных агентов), который сбежал из России, сообщил, что жалеет об уплате налогов. По его словам, если бы была возможность, он вывел бы все деньги в офшоры, чтобы минимально оплачивать их.
«Если бы [в 1990-е] у меня была возможность вывести всю прибыль в офшоры, чтобы минимально платить налоги, то в тот момент я бы это, конечно, сделал. Такой возможности не было», — заявил Ходорковский в интервью журналисту Юрию Дудю** (внесен в список иностранных агентов). Оно опубликовано на youtube-канале журналиста.
В то же время бизнесмен подчеркнул, что его действия были ограничены ответственностью перед жителями городов, где работала его компания, и пониманием важности налогов для федерального бюджета России. Ходорковский также вспомнил о сложностях предоставления отчетности и о переговорах с Минфином РФ по налоговым вопросам в те годы, но не смог точно указать, какая доля прибыли была выведена через офшорные схемы.
Михаил Ходорковский был освобожден по акту помилования в декабре 2013 года после десяти лет заключения по делам, связанным с компанией ЮКОС. После освобождения он покинул Россию, а в 2015 году против него было возбуждено новое уголовное дело. Его объявили в международный розыск из-за причастности к покушению на предпринимателя Евгения Рыбкина и к расправе над мэром Нефтеюганска Владимиром Петуховым.
Ранее Генеральная прокуратура России инициировала судебный процесс с целью конфискации денег Михаила Ходорковского и бывшего президента банка МЕНАТЕП Платона Лебедева, находящихся на счетах банка «Траст». Общая сумма составляет почти одного миллиард рублей и свыше 1,8 миллиона долларов. Предполагается, что эти активы могут быть использованы для возмещения ущерба, причиненного деятельностью Ходорковского и Лебедева.
*Михаил Ходорковский внесен в список иностранных агентов
** Юрий Дудь внесен в список иноагентов в РФ
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