Сбежавший из России олигарх пожалел, что ему приходилось платить налоги

Ходорковский* пожалел, что платил налоги в России

22 мая 2024 в 20:12 Размер текста - 17 +

Иноагент Ходорковский заявил, что при возможности вывел бы все деньги в офшоры, чтобы не платить налоги Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Основатель компании ЮКОСа и долларовый олигарх 1990-х Михаил Ходорковский* (внесен в список иностранных агентов), который сбежал из России, сообщил, что жалеет об уплате налогов. По его словам, если бы была возможность, он вывел бы все деньги в офшоры, чтобы минимально оплачивать их. «Если бы [в 1990-е] у меня была возможность вывести всю прибыль в офшоры, чтобы минимально платить налоги, то в тот момент я бы это, конечно, сделал. Такой возможности не было», — заявил Ходорковский в интервью журналисту Юрию Дудю** (внесен в список иностранных агентов). Оно опубликовано на youtube-канале журналиста. В то же время бизнесмен подчеркнул, что его действия были ограничены ответственностью перед жителями городов, где работала его компания, и пониманием важности налогов для федерального бюджета России. Ходорковский также вспомнил о сложностях предоставления отчетности и о переговорах с Минфином РФ по налоговым вопросам в те годы, но не смог точно указать, какая доля прибыли была выведена через офшорные схемы. Михаил Ходорковский был освобожден по акту помилования в декабре 2013 года после десяти лет заключения по делам, связанным с компанией ЮКОС. После освобождения он покинул Россию, а в 2015 году против него было возбуждено новое уголовное дело. Его объявили в международный розыск из-за причастности к покушению на предпринимателя Евгения Рыбкина и к расправе над мэром Нефтеюганска Владимиром Петуховым. Ранее Генеральная прокуратура России инициировала судебный процесс с целью конфискации денег Михаила Ходорковского и бывшего президента банка МЕНАТЕП Платона Лебедева, находящихся на счетах банка «Траст». Общая сумма составляет почти одного миллиард рублей и свыше 1,8 миллиона долларов. Предполагается, что эти активы могут быть использованы для возмещения ущерба, причиненного деятельностью Ходорковского и Лебедева. *Михаил Ходорковский внесен в список иностранных агентов

** Юрий Дудь внесен в список иноагентов в РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основатель компании ЮКОСа и долларовый олигарх 1990-х Михаил Ходорковский* (внесен в список иностранных агентов), который сбежал из России, сообщил, что жалеет об уплате налогов. По его словам, если бы была возможность, он вывел бы все деньги в офшоры, чтобы минимально оплачивать их. «Если бы [в 1990-е] у меня была возможность вывести всю прибыль в офшоры, чтобы минимально платить налоги, то в тот момент я бы это, конечно, сделал. Такой возможности не было», — заявил Ходорковский в интервью журналисту Юрию Дудю** (внесен в список иностранных агентов). Оно опубликовано на youtube-канале журналиста. В то же время бизнесмен подчеркнул, что его действия были ограничены ответственностью перед жителями городов, где работала его компания, и пониманием важности налогов для федерального бюджета России. Ходорковский также вспомнил о сложностях предоставления отчетности и о переговорах с Минфином РФ по налоговым вопросам в те годы, но не смог точно указать, какая доля прибыли была выведена через офшорные схемы. Михаил Ходорковский был освобожден по акту помилования в декабре 2013 года после десяти лет заключения по делам, связанным с компанией ЮКОС. После освобождения он покинул Россию, а в 2015 году против него было возбуждено новое уголовное дело. Его объявили в международный розыск из-за причастности к покушению на предпринимателя Евгения Рыбкина и к расправе над мэром Нефтеюганска Владимиром Петуховым. Ранее Генеральная прокуратура России инициировала судебный процесс с целью конфискации денег Михаила Ходорковского и бывшего президента банка МЕНАТЕП Платона Лебедева, находящихся на счетах банка «Траст». Общая сумма составляет почти одного миллиард рублей и свыше 1,8 миллиона долларов. Предполагается, что эти активы могут быть использованы для возмещения ущерба, причиненного деятельностью Ходорковского и Лебедева. *Михаил Ходорковский внесен в список иностранных агентов ** Юрий Дудь внесен в список иноагентов в РФ