У египетских пирамид появился флаг России

Египетская молодежь растянула российский триколор у пирамид Саккары в честь Дня Государственного флага России. Об этом рассказали в представительстве Россотрудничества в Египте.
«У ступенчатой пирамиды Джосера ребята растянули российский флаг», — передает сообщение Россотрудничества РИА Новости. Там добавили, что акция была организована Русским домом в Каире.
Уточняется, что участники Молодежного клуба при Русском доме специально отправились в исторический район Саккара, где расположен некрополь древней столицы Мемфиса. Отмечается, что у ступенчатой пирамиды Джосера они развернули российский флаг и поздравили всех с национальным праздником.
