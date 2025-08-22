У египетских пирамид появился флаг России

В районе пирамид был растянут большой флаг России
В районе пирамид был растянут большой флаг России Фото:

Египетская молодежь растянула российский триколор у пирамид Саккары в честь Дня Государственного флага России. Об этом рассказали в представительстве Россотрудничества в Египте.

«У ступенчатой пирамиды Джосера ребята растянули российский флаг», — передает сообщение Россотрудничества РИА Новости. Там добавили, что акция была организована Русским домом в Каире.

Уточняется, что участники Молодежного клуба при Русском доме специально отправились в исторический район Саккара, где расположен некрополь древней столицы Мемфиса. Отмечается, что у ступенчатой пирамиды Джосера они развернули российский флаг и поздравили всех с национальным праздником.

