Россия вправе атаковать территории стран НАТО, где находится оружие для Украины, после заявлений генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Об этом заявил итальянский политолог Алессандро Орсини.
«Если Зеленский имеет право наносить удары по тылу на российской территории, как предлагает Столтенберг, то [президент РФ Владимир] Путин будет иметь право наносить удары по украинскому тылу на польской территории», — утверждает Орсини в статье для IL Fatto Quotidiano. Политолог подчеркнул, что вооружение для украинских войск поступает из стран НАТО, в то время как российские войска используют оружие из собственных источников.
Это заявление последовало за комментариями Столтенберга о том, что Украина имеет право атаковать военные цели на территории России и что некоторые союзники сняли соответствующие ограничения. Путин, в свою очередь, предостерег НАТО от легкомысленного отношения к ситуации, указывая на высокую плотность населения и малые размеры территорий европейских стран альянса.
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