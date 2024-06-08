В России появился еще один способ информирования населения о социально-значимых и экстренных событиях. С этой целью «Авито» и АНО «Диалог Регионы» подписали соглашение об информационном партнерстве на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).
«Наша задача — информировать население по социально значимым темам. А аудитория таких площадок, как „Авито“, максимально к ним лояльна и хорошо воспринимает информацию. Поэтому эта площадка — важный для нас партнер. Мы совместно работали над проектами, которые не только важны с точки зрения информации, но и социально значимы», — рассказал корреспонденту URA.RU генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.
АНО «Диалог Регионы», пояснил руководитель, работает над упрощением коммуникации между гражданами и властью через цифровые решения. Так, в 2020 году организация учредила центры управления регионами во всех субъектах. А в рамках озвученного соглашения организации будут совместно освещать социально-значимые новостные поводы в СМИ и социальных сетях.
«Соглашение станет примером эффективного партнерства, поможет в решении социальных задач и укрепит информационную безопасность общества. Мы уверены, что совместные усилия помогут развитию социально-ответственного бизнеса в России», — продолжил управляющий директор по взаимодействию с органами власти Авито Влад Федулов
Заключенное соглашение, по его словам, стало логическим продолжением уже существующего сотрудничества между организациями. Организации совместно распространяли важные новости о COVID-19, а позднее — о наводнении в Оренбурге — среди пользователей площадки.
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