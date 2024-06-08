08 июня 2024

Жители регионов смогут получить важные сообщения новым способом. Фото

Россиян будут информировать о важных событиях на «Авито»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пользователи "Авито" уже получали важные новости о COVID-19 и наводнении в Оренбурге
Пользователи "Авито" уже получали важные новости о COVID-19 и наводнении в Оренбурге Фото:

В России появился еще один способ информирования населения о социально-значимых и экстренных событиях. С этой целью «Авито» и АНО «Диалог Регионы» подписали соглашение об информационном партнерстве на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).

«Наша задача — информировать население по социально значимым темам. А аудитория таких площадок, как „Авито“, максимально к ним лояльна и хорошо воспринимает информацию. Поэтому эта площадка — важный для нас партнер. Мы совместно работали над проектами, которые не только важны с точки зрения информации, но и социально значимы», — рассказал корреспонденту URA.RU генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

АНО «Диалог Регионы», пояснил руководитель, работает над упрощением коммуникации между гражданами и властью через цифровые решения. Так, в 2020 году организация учредила центры управления регионами во всех субъектах. А в рамках озвученного соглашения организации будут совместно освещать социально-значимые новостные поводы в СМИ и социальных сетях.

«Соглашение станет примером эффективного партнерства, поможет в решении социальных задач и укрепит информационную безопасность общества. Мы уверены, что совместные усилия помогут развитию социально-ответственного бизнеса в России», — продолжил управляющий директор по взаимодействию с органами власти Авито Влад Федулов

Заключенное соглашение, по его словам, стало логическим продолжением уже существующего сотрудничества между организациями. Организации совместно распространяли важные новости о COVID-19, а позднее — о наводнении в Оренбурге — среди пользователей площадки.

"Авито" и «Диалог Регионы» подписали соглашение на полях ПМЭФ
"Авито" и «Диалог Регионы» подписали соглашение на полях ПМЭФ
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России появился еще один способ информирования населения о социально-значимых и экстренных событиях. С этой целью «Авито» и АНО «Диалог Регионы» подписали соглашение об информационном партнерстве на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). «Наша задача — информировать население по социально значимым темам. А аудитория таких площадок, как „Авито“, максимально к ним лояльна и хорошо воспринимает информацию. Поэтому эта площадка — важный для нас партнер. Мы совместно работали над проектами, которые не только важны с точки зрения информации, но и социально значимы», — рассказал корреспонденту URA.RU генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак. АНО «Диалог Регионы», пояснил руководитель, работает над упрощением коммуникации между гражданами и властью через цифровые решения. Так, в 2020 году организация учредила центры управления регионами во всех субъектах. А в рамках озвученного соглашения организации будут совместно освещать социально-значимые новостные поводы в СМИ и социальных сетях. «Соглашение станет примером эффективного партнерства, поможет в решении социальных задач и укрепит информационную безопасность общества. Мы уверены, что совместные усилия помогут развитию социально-ответственного бизнеса в России», — продолжил управляющий директор по взаимодействию с органами власти Авито Влад Федулов Заключенное соглашение, по его словам, стало логическим продолжением уже существующего сотрудничества между организациями. Организации совместно распространяли важные новости о COVID-19, а позднее — о наводнении в Оренбурге — среди пользователей площадки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...