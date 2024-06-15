Политика Власть Мишустин освободил от должности замглавы Минпромторга Евтухова 15 июня 2024 в 21:24 Размер текста - 17 + Виктор Евтухов освобожден от должности в правительстве Фото: Анна Майорова © URA.RU Виктор Евтухов был освобожден от должности статс-секретаря и заместителя министра промышленности и торговли России. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. «Освободить Евтухова Виктора Леонидовича от должности <…> в связи с переходом на другую работу», — говорится в документе, который подписал Михаил Мишустин. Он опубликован на сайте правовых актов . Сейчас Евтухов — начальник управления президента РФ по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса. Указ о его назначении подписал Владимир Путин 12 июня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Виктор Евтухов был освобожден от должности статс-секретаря и заместителя министра промышленности и торговли России. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. «Освободить Евтухова Виктора Леонидовича от должности <…> в связи с переходом на другую работу», — говорится в документе, который подписал Михаил Мишустин. Он опубликован на сайте правовых актов. Сейчас Евтухов — начальник управления президента РФ по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса. Указ о его назначении подписал Владимир Путин 12 июня. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям