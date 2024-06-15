Мишустин освободил от должности замглавы Минпромторга Евтухова

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Промышленный форум "Локомотивы роста: индустрии будущего". Екатеринбург , евтухов виктор, единая россия
Виктор Евтухов освобожден от должности в правительстве Фото:

Виктор Евтухов был освобожден от должности статс-секретаря и заместителя министра промышленности и торговли России. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Освободить Евтухова Виктора Леонидовича от должности <…> в связи с переходом на другую работу», — говорится в документе, который подписал Михаил Мишустин. Он опубликован на сайте правовых актов.

Сейчас Евтухов — начальник управления президента РФ по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса. Указ о его назначении подписал Владимир Путин 12 июня.

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Виктор Евтухов был освобожден от должности статс-секретаря и заместителя министра промышленности и торговли России. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. «Освободить Евтухова Виктора Леонидовича от должности <…> в связи с переходом на другую работу», — говорится в документе, который подписал Михаил Мишустин. Он опубликован на сайте правовых актов. Сейчас Евтухов — начальник управления президента РФ по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса. Указ о его назначении подписал Владимир Путин 12 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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