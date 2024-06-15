Мишустин освободил от должности замглавы Минпромторга Евтухова

Виктор Евтухов освобожден от должности в правительстве
Виктор Евтухов был освобожден от должности статс-секретаря и заместителя министра промышленности и торговли России. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Освободить Евтухова Виктора Леонидовича от должности <…> в связи с переходом на другую работу», — говорится в документе, который подписал Михаил Мишустин. Он опубликован на сайте
Сейчас Евтухов — начальник управления президента РФ по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса. Указ о его назначении подписал Владимир Путин 12 июня.
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