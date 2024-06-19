Звезда «Папиных дочек» Мельникова вышла замуж второй раз и родила ребенка

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У Дарьи Мельниковой появился третий ребенок
У Дарьи Мельниковой появился третий ребенок Фото:

Актриса Дарья Мельникова, известная по роли Жени в сериале «Папины дочки» вышла замуж второй раз и родила третьего ребенка. Ее супругом оказался актер Роман Набатов.

«Решила сделать мужу сюрприз [в честь его дня рождения]», — заявила Мельникова в видео, опубликованном в соцсети Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). Стоит отметить, что ранее актеры не сообщали о женитьбе. 

В конец видео Мельникова добавила кадры, где встречает Набатова, держа на руках младенца. Это третий ребенок актрисы. Ранее Мельникова не сообщала о своей беременности в соцсетях. 

Ранее Мельникова состояла в браке с актером Артуром Смольяниновым (признан Минюстом иностранным агентом, террористом и экстремистом) с 31 августа 2013 года. В июне 2021 года пара объявила о разводе, подтвердив информацию в интервью журналисту Лауре Джугелия. В октябре 2022 года Смольянинов эмигрировал из России. Мельникова воспитывает двух сыновей от этого брака: восьмилетнего Артура и пятилетнего Марка.

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Актриса Дарья Мельникова, известная по роли Жени в сериале «Папины дочки» вышла замуж второй раз и родила третьего ребенка. Ее супругом оказался актер Роман Набатов. «Решила сделать мужу сюрприз [в честь его дня рождения]», — заявила Мельникова в видео, опубликованном в соцсети Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). Стоит отметить, что ранее актеры не сообщали о женитьбе.  В конец видео Мельникова добавила кадры, где встречает Набатова, держа на руках младенца. Это третий ребенок актрисы. Ранее Мельникова не сообщала о своей беременности в соцсетях.  Ранее Мельникова состояла в браке с актером Артуром Смольяниновым (признан Минюстом иностранным агентом, террористом и экстремистом) с 31 августа 2013 года. В июне 2021 года пара объявила о разводе, подтвердив информацию в интервью журналисту Лауре Джугелия. В октябре 2022 года Смольянинов эмигрировал из России. Мельникова воспитывает двух сыновей от этого брака: восьмилетнего Артура и пятилетнего Марка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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