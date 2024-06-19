Звезда «Папиных дочек» Мельникова вышла замуж второй раз и родила ребенка

Актриса Дарья Мельникова, известная по роли Жени в сериале «Папины дочки» вышла замуж второй раз и родила третьего ребенка. Ее супругом оказался актер Роман Набатов.
«Решила сделать мужу сюрприз [в честь его дня рождения]», — заявила Мельникова в видео, опубликованном в соцсети Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). Стоит отметить, что ранее актеры не сообщали о женитьбе.
В конец видео Мельникова добавила кадры, где встречает Набатова, держа на руках младенца. Это третий ребенок актрисы. Ранее Мельникова не сообщала о своей беременности в соцсетях.
Ранее Мельникова состояла в браке с актером Артуром Смольяниновым (признан Минюстом иностранным агентом, террористом и экстремистом) с 31 августа 2013 года. В июне 2021 года пара объявила о разводе, подтвердив информацию в интервью журналисту Лауре Джугелия. В октябре 2022 года Смольянинов эмигрировал из России. Мельникова воспитывает двух сыновей от этого брака: восьмилетнего Артура и пятилетнего Марка.
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