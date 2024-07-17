Более 10 обвиняемых в подготовке покушения на Аксенова ждут приговора суда

По делам о покушении на главу Республики Крым Сергея Аксенова ожидают приговоров более 10 задержанных. Об этом рассказал сам политик.
«Больше 10 человек ожидают приговоров по делам о покушении», — передает слова Аксенова ТАСС. На главу Крыма в июле 2023 года была совершена попытка покушения, которую ФСБ смогла предотвратить.
Человек, завербованный СБУ, хотел взорвать автомобиль Аксенова. Сам Аксенов заявил, что СБУ не могла «решить вопрос» с ним по-другому, поскольку он «идейный», и поэтому «вызов принят». Он также пообещал продолжать двигаться до полной победы России. В мае 2023 года ФСБ России также сообщила о предотвращении серии терактов в Крыму, целями которых были высокопоставленные чиновники региона, передает «Ридус».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.