Более 10 обвиняемых в подготовке покушения на Аксенова ждут приговора суда

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Свыше 10 человек ожидают приговора по делу о покушении на Сергея Аксенова (на фото)
Свыше 10 человек ожидают приговора по делу о покушении на Сергея Аксенова (на фото) Фото:

По делам о покушении на главу Республики Крым Сергея Аксенова ожидают приговоров более 10 задержанных. Об этом рассказал сам политик.

«Больше 10 человек ожидают приговоров по делам о покушении», — передает слова Аксенова ТАСС. На главу Крыма в июле 2023 года была совершена попытка покушения, которую ФСБ смогла предотвратить.

Человек, завербованный СБУ, хотел взорвать автомобиль Аксенова. Сам Аксенов заявил, что СБУ не могла «решить вопрос» с ним по-другому, поскольку он «идейный», и поэтому «вызов принят». Он также пообещал продолжать двигаться до полной победы России. В мае 2023 года ФСБ России также сообщила о предотвращении серии терактов в Крыму, целями которых были высокопоставленные чиновники региона, передает «Ридус». 

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По делам о покушении на главу Республики Крым Сергея Аксенова ожидают приговоров более 10 задержанных. Об этом рассказал сам политик. «Больше 10 человек ожидают приговоров по делам о покушении», — передает слова Аксенова ТАСС. На главу Крыма в июле 2023 года была совершена попытка покушения, которую ФСБ смогла предотвратить. Человек, завербованный СБУ, хотел взорвать автомобиль Аксенова. Сам Аксенов заявил, что СБУ не могла «решить вопрос» с ним по-другому, поскольку он «идейный», и поэтому «вызов принят». Он также пообещал продолжать двигаться до полной победы России. В мае 2023 года ФСБ России также сообщила о предотвращении серии терактов в Крыму, целями которых были высокопоставленные чиновники региона, передает «Ридус». 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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