В Минобороны Армении будет работать представитель армии США

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Клипарт The White House, вертолет, военные, сша, армия сша, американская армия
Вашингтон решил укрепить сотрудничество с Ереваном, в МО страны послан представитель ВС США Фото:

Представитель ВС США будет работать в Министерстве обороны Армении. Об этом сообщила заместитель госсекретаря страны Узра Зея.

«Подтверждаю новость», — коротко сообщила Зея. Ее слова приводит армянский портал Hetq.

По словам Зеи, в США хотят добиться углубления сотрудничества в оборонно-гражданской сфере и в области безопасности между странами. Она также утверждает, что благодаря этому решению стратегическое партнерство США и Армении вступает в новую фазу.

Ранее сообщалось, что Вашингтон изъявил желание укрепить сотрудничество с Ереваном. По словам заместитель госсекретаря США, американская сторона хочет продвигать в Армении демократическое верховенство закона, борьбу с коррупцией и реформы судебной системы.

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Представитель ВС США будет работать в Министерстве обороны Армении. Об этом сообщила заместитель госсекретаря страны Узра Зея. «Подтверждаю новость», — коротко сообщила Зея. Ее слова приводит армянский портал Hetq. По словам Зеи, в США хотят добиться углубления сотрудничества в оборонно-гражданской сфере и в области безопасности между странами. Она также утверждает, что благодаря этому решению стратегическое партнерство США и Армении вступает в новую фазу. Ранее сообщалось, что Вашингтон изъявил желание укрепить сотрудничество с Ереваном. По словам заместитель госсекретаря США, американская сторона хочет продвигать в Армении демократическое верховенство закона, борьбу с коррупцией и реформы судебной системы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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