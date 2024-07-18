В Минобороны Армении будет работать представитель армии США

Представитель ВС США будет работать в Министерстве обороны Армении. Об этом сообщила заместитель госсекретаря страны Узра Зея.
«Подтверждаю новость», — коротко сообщила Зея. Ее слова приводит армянский портал
По словам Зеи, в США хотят добиться углубления сотрудничества в оборонно-гражданской сфере и в области безопасности между странами. Она также утверждает, что благодаря этому решению стратегическое партнерство США и Армении вступает в новую фазу.
Ранее сообщалось, что Вашингтон изъявил желание укрепить сотрудничество с Ереваном. По словам заместитель госсекретаря США, американская сторона хочет продвигать в Армении демократическое верховенство закона, борьбу с коррупцией и реформы судебной системы.
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