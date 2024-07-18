Группировка «Север» ВС РФ отразила контратаки ВСУ в Харьковской области

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Российская армия удерживает позиции на харьковском направлении, заявили в Минобороны РФ
Российская армия удерживает позиции на харьковском направлении, заявили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская группировка «Север» на харьковском направлении отразила две контратаки ВСУ, за сутки поражены три бригады противника. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«За сутки отражены две контратаки подразделений 92-й штурмовой бригады ВСУ. Подразделения группировки войск „Север“ нанесли удар по трем бригадам армии Украины», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале. Согласно данным Минобороны, противник потерял около 160 военных, а также шесть автомобилей, 155-мм САУ «Богдана», 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

ВС РФ начали наступление в Харьковской области в конце мая. Цель операции — создать санитарную зону, которая отодвинет украинскую артиллерию от Белгородской области. На данный момент активно развивают бои за Волчанск и Липцы. 

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Российская группировка «Север» на харьковском направлении отразила две контратаки ВСУ, за сутки поражены три бригады противника. Об этом заявили в Минобороны РФ. «За сутки отражены две контратаки подразделений 92-й штурмовой бригады ВСУ. Подразделения группировки войск „Север“ нанесли удар по трем бригадам армии Украины», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале. Согласно данным Минобороны, противник потерял около 160 военных, а также шесть автомобилей, 155-мм САУ «Богдана», 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. ВС РФ начали наступление в Харьковской области в конце мая. Цель операции — создать санитарную зону, которая отодвинет украинскую артиллерию от Белгородской области. На данный момент активно развивают бои за Волчанск и Липцы. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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