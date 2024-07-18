Группировка «Север» ВС РФ отразила контратаки ВСУ в Харьковской области

Российская группировка «Север» на харьковском направлении отразила две контратаки ВСУ, за сутки поражены три бригады противника. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«За сутки отражены две контратаки подразделений 92-й штурмовой бригады ВСУ. Подразделения группировки войск „Север“ нанесли удар по трем бригадам армии Украины», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале. Согласно данным Минобороны, противник потерял около 160 военных, а также шесть автомобилей, 155-мм САУ «Богдана», 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.
ВС РФ начали наступление в Харьковской области в конце мая. Цель операции — создать санитарную зону, которая отодвинет украинскую артиллерию от Белгородской области. На данный момент активно развивают бои за Волчанск и Липцы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.