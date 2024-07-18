Алаудинов: ВС РФ заняли первую линию высотных домов в Волчанске

Подразделения ВС РФ взяли первую линию высотных домов в Волчанске. Об успехах российских военнослужащих в Харьковской области сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир отряда спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
«В Волчанске… идут непосредственные штурмовые действия… Самый тяжелый участок у нас — это высотные дома. Первая линия их уже полностью находится под контролем подразделений Минобороны России», — сказал генерал-майор в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее сообщалось, что в Волчанск переброшены элитные подразделения ВСУ, а также иностранные наемники. Глава Украины Владимир Зеленский признал, что в Харьковской области складывается чрезвычайно сложное положение.
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