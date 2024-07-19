Развлечения Знаменитости Компанию Ивлеевой лишили привилегий от государства Фирму блогера Ивлеевой исключили из единого реестра предпринимателей 19 июля 2024 в 11:50 Размер текста - 17 + По информации СМИ, Анастасия Ивлеева не закрывает долги перед налоговой Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фирму блогера Анастасии Ивлеевой «Коленки пчелы» исключили из реестра предпринимателей из-за несвоевременной сдачи налоговой отчетности. Включение в этот список дает право получать от государства определенные привилегии, сообщили журналисты. «Фирму <…> Ивлеевой „Коленки пчелы“ исключили из реестра предпринимателей», — написали в LIFE . По информации СМИ, предварительной причиной исключения является не сданная вовремя налоговая отчетность. В число привилегий, доступных членам Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, входят как кредиты с господдержкой, пониженные страховые взносы, так и упрощенный бухучет плюсом к сокращению сроков проверок. ФССП начала исполнительное производство в отношении блогера Ивлеевой из-за неуплаты налогов на сумму более 11,3 миллиона рублей. При этом общая задолженность перед налоговой службой достигла практически 21 миллиона рублей. ФНС приостановила операции по счетам Ивлеевой и заморозила их 4 июня. Тем временем компания «Коленки пчелы», в которой блогер является учредителем, сократила свою налоговую задолженность с 1,3 миллиона до 442,5 тысячи рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Фирму блогера Анастасии Ивлеевой «Коленки пчелы» исключили из реестра предпринимателей из-за несвоевременной сдачи налоговой отчетности. Включение в этот список дает право получать от государства определенные привилегии, сообщили журналисты. «Фирму <…> Ивлеевой „Коленки пчелы“ исключили из реестра предпринимателей», — написали в LIFE. По информации СМИ, предварительной причиной исключения является не сданная вовремя налоговая отчетность. В число привилегий, доступных членам Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, входят как кредиты с господдержкой, пониженные страховые взносы, так и упрощенный бухучет плюсом к сокращению сроков проверок. ФССП начала исполнительное производство в отношении блогера Ивлеевой из-за неуплаты налогов на сумму более 11,3 миллиона рублей. При этом общая задолженность перед налоговой службой достигла практически 21 миллиона рублей. ФНС приостановила операции по счетам Ивлеевой и заморозила их 4 июня. Тем временем компания «Коленки пчелы», в которой блогер является учредителем, сократила свою налоговую задолженность с 1,3 миллиона до 442,5 тысячи рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям