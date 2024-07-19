Компанию Ивлеевой лишили привилегий от государства

Фирму блогера Ивлеевой исключили из единого реестра предпринимателей
© Служба новостей «URA.RU»
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По информации СМИ, Анастасия Ивлеева не закрывает долги перед налоговой Фото:

Фирму блогера Анастасии Ивлеевой «Коленки пчелы» исключили из реестра предпринимателей из-за несвоевременной сдачи налоговой отчетности. Включение в этот список дает право получать от государства определенные привилегии, сообщили журналисты.

«Фирму <…> Ивлеевой „Коленки пчелы“ исключили из реестра предпринимателей», — написали в LIFE. По информации СМИ, предварительной причиной исключения является не сданная вовремя налоговая отчетность. В число привилегий, доступных членам Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, входят как кредиты с господдержкой, пониженные страховые взносы, так и упрощенный бухучет плюсом к сокращению сроков проверок.

ФССП начала исполнительное производство в отношении блогера Ивлеевой из-за неуплаты налогов на сумму более 11,3 миллиона рублей. При этом общая задолженность перед налоговой службой достигла практически 21 миллиона рублей. ФНС приостановила операции по счетам Ивлеевой и заморозила их 4 июня. Тем временем компания «Коленки пчелы», в которой блогер является учредителем, сократила свою налоговую задолженность с 1,3 миллиона до 442,5 тысячи рублей.

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Фирму блогера Анастасии Ивлеевой «Коленки пчелы» исключили из реестра предпринимателей из-за несвоевременной сдачи налоговой отчетности. Включение в этот список дает право получать от государства определенные привилегии, сообщили журналисты. «Фирму <…> Ивлеевой „Коленки пчелы“ исключили из реестра предпринимателей», — написали в LIFE. По информации СМИ, предварительной причиной исключения является не сданная вовремя налоговая отчетность. В число привилегий, доступных членам Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, входят как кредиты с господдержкой, пониженные страховые взносы, так и упрощенный бухучет плюсом к сокращению сроков проверок. ФССП начала исполнительное производство в отношении блогера Ивлеевой из-за неуплаты налогов на сумму более 11,3 миллиона рублей. При этом общая задолженность перед налоговой службой достигла практически 21 миллиона рублей. ФНС приостановила операции по счетам Ивлеевой и заморозила их 4 июня. Тем временем компания «Коленки пчелы», в которой блогер является учредителем, сократила свою налоговую задолженность с 1,3 миллиона до 442,5 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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