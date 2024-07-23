Оценил Шамана, отношения Эрдогана и Асада и арктическую стратегию Пентагона: заявления Пескова

Песков заявил, что песни Шамана попали в унисон с чувствами общества

23 июля 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что от России последует ответ на действия ЕС в поддержку Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что первый транш в размере 1,4 миллиарда евро из доходов от активов России будет направлен на закупку оружия для Украины уже в первые дни августа. На эту ситуацию представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что «худшего придумать сложно». Также пресс-атташе заявил, что творчество Шамана важно и попадает в унисон с эмоциями общества. Все главные заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова — в материале URA.RU. Арктическая стратегия Пентагона Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Арктика является стратегическим районом для страны. По этому вопросу, Россия занимает ответственную позицию и вносит свой вклад в то, чтобы Арктика не становилась территорией раздора и напряженности. По его словам, сотрудничество России и Китая может способствовать атмосфере стабильности в Артике, поскольку этот союз направлен на защиту интересов двух стран и повышения уровня благосостояния народа. Встреча Эрдогана и Асада Дмитрий Песков заявил, что этот вопрос стоит на повестке дня в Кремле. Россия будет способствовать встрече главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Сирии Башара Асада в Москве. Он добавил, что многие страны, в том числе Россия заинтересованы в помощи двум странам наладить отношения. По его мнению, это важно не только для урегулирования сирийского конфликта, но и для всего Ближнего Востока. Освобождение журналистки Курмашевой Ранее американские дипломаты попросили освободить экс-редактора «Радио Свобода» (признана иноагентом и нежелательной организацией) Алсу Курмашеву. Однако получили отказ от сотрудников посольства в просьбе о встрече. На вопрос, почему в американском посольстве в Москве отклонили встречу с журналисткой, пресс-секретарь Дмитрий Песков ответил, что лучше эту ситуацию прокомментируют в МИД России. Насколько творчество Shaman близко Путину Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста Российской Федерации певцу Ярославу Дронову, более известному как Shaman. Представитель Кремля отметил, что ряд песен этого исполнителя действительно «попали в яблочко» с точки зрения настроя российского общества. По его словам, музыка Шамана идет в унисон с теми чувствами, которые испытывает консолидированное общество России. Ответ РФ на помощь Украине от ЕС В Москве подготовят жесткий ответ за решение европейских чиновников отправить 1,4 миллиарда евро замороженных российских активов на закупку вооружения для ВСУ. Пресс-секретарь президента заявил, что ответ так или иначе последует. Он отметил, что «подобные воровские действия» не могут оставаться без взаимности. Песков считает, что «худшее придумать сложно», так как эти деньги не только воруют, но и тратят на закупку оружия. Он добавил, что Кремль прорабатывает возможность юридического правового преследования тех людей, которые имеют отношение к принятию и реализации этих решений. По его мнению, этот поступок является прямым нарушением международного права. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что первый транш в размере 1,4 миллиарда евро из доходов от активов России будет направлен на закупку оружия для Украины уже в первые дни августа. На эту ситуацию представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что «худшего придумать сложно». Также пресс-атташе заявил, что творчество Шамана важно и попадает в унисон с эмоциями общества. Все главные заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова — в материале URA.RU. Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Арктика является стратегическим районом для страны. По этому вопросу, Россия занимает ответственную позицию и вносит свой вклад в то, чтобы Арктика не становилась территорией раздора и напряженности. По его словам, сотрудничество России и Китая может способствовать атмосфере стабильности в Артике, поскольку этот союз направлен на защиту интересов двух стран и повышения уровня благосостояния народа. Дмитрий Песков заявил, что этот вопрос стоит на повестке дня в Кремле. Россия будет способствовать встрече главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Сирии Башара Асада в Москве. Он добавил, что многие страны, в том числе Россия заинтересованы в помощи двум странам наладить отношения. По его мнению, это важно не только для урегулирования сирийского конфликта, но и для всего Ближнего Востока. Ранее американские дипломаты попросили освободить экс-редактора «Радио Свобода» (признана иноагентом и нежелательной организацией) Алсу Курмашеву. Однако получили отказ от сотрудников посольства в просьбе о встрече. На вопрос, почему в американском посольстве в Москве отклонили встречу с журналисткой, пресс-секретарь Дмитрий Песков ответил, что лучше эту ситуацию прокомментируют в МИД России. Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста Российской Федерации певцу Ярославу Дронову, более известному как Shaman. Представитель Кремля отметил, что ряд песен этого исполнителя действительно «попали в яблочко» с точки зрения настроя российского общества. По его словам, музыка Шамана идет в унисон с теми чувствами, которые испытывает консолидированное общество России. В Москве подготовят жесткий ответ за решение европейских чиновников отправить 1,4 миллиарда евро замороженных российских активов на закупку вооружения для ВСУ. Пресс-секретарь президента заявил, что ответ так или иначе последует. Он отметил, что «подобные воровские действия» не могут оставаться без взаимности. Песков считает, что «худшее придумать сложно», так как эти деньги не только воруют, но и тратят на закупку оружия. Он добавил, что Кремль прорабатывает возможность юридического правового преследования тех людей, которые имеют отношение к принятию и реализации этих решений. По его мнению, этот поступок является прямым нарушением международного права.