В Кремле оценили, насколько Путин знаком с творчеством Шамана

Песков: творчество Шамана попадает в настроение общества

23 июля 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

В Кремле не знают, есть ли у Путина любимые песни Шамана (на фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин вряд ли глубоко знаком с творчеством певца Ярослава Дронова (творческий псевдоним — «Шаман»). При этом он отметил, что песни Шамана попадают в настроения российского общества. «Не думаю, что [Путин] глубоко знаком с творчеством. Но, с другой стороны, ряд песен этого исполнителя действительно попали в яблочко с точки зрения настроя нашего общества», — считает Дмитрий Песков. Об этом он рассказал в ходе общения с журналистами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин вряд ли глубоко знаком с творчеством певца Ярослава Дронова (творческий псевдоним — «Шаман»). При этом он отметил, что песни Шамана попадают в настроения российского общества. «Не думаю, что [Путин] глубоко знаком с творчеством. Но, с другой стороны, ряд песен этого исполнителя действительно попали в яблочко с точки зрения настроя нашего общества», — считает Дмитрий Песков. Об этом он рассказал в ходе общения с журналистами.