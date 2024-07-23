В Кремле оценили, насколько Путин знаком с творчеством Шамана

Песков: творчество Шамана попадает в настроение общества
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Шамана (Shaman). Челябинск , шаман, shaman
В Кремле не знают, есть ли у Путина любимые песни Шамана (на фото) Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин вряд ли глубоко знаком с творчеством певца Ярослава Дронова (творческий псевдоним — «Шаман»). При этом он отметил, что песни Шамана попадают в настроения российского общества.

«Не думаю, что [Путин] глубоко знаком с творчеством. Но, с другой стороны, ряд песен этого исполнителя действительно попали в яблочко с точки зрения настроя нашего общества», — считает Дмитрий Песков. Об этом он рассказал в ходе общения с журналистами.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин вряд ли глубоко знаком с творчеством певца Ярослава Дронова (творческий псевдоним — «Шаман»). При этом он отметил, что песни Шамана попадают в настроения российского общества. «Не думаю, что [Путин] глубоко знаком с творчеством. Но, с другой стороны, ряд песен этого исполнителя действительно попали в яблочко с точки зрения настроя нашего общества», — считает Дмитрий Песков. Об этом он рассказал в ходе общения с журналистами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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