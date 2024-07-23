В Кремле прокомментировали арктическую стратегию Пентагона

Песков: сотрудничество России и КНР может создать стабильность в Арктике

23 июля 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что Россия вносит свой вклад в то, чтобы Арктика не становилась территорий нагнетания напряженности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сотрудничество России и Китая в Арктике может способствовать обеспечению стабильности в регионе. Кроме того, РФ вносит свой вклад в то, чтобы арктическая территория не становилась местом раздора. При том, что в Пентагоне хотят провести военные учения в это регионе, чтобы продемонстрировать оперативную совместимость. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Арктика является стратегическим районом для нашей страны. Россия занимает ответственную позицию и вносит свой вклад в то, чтобы Арктика не становилась территорией раздора и нагнетания напряженности. Российско-китайское сотрудничество может способствовать атмосфере стабильности в Арктике», — заявил Песков. Его слова приводит журналист URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудничество России и Китая в Арктике может способствовать обеспечению стабильности в регионе. Кроме того, РФ вносит свой вклад в то, чтобы арктическая территория не становилась местом раздора. При том, что в Пентагоне хотят провести военные учения в это регионе, чтобы продемонстрировать оперативную совместимость. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Арктика является стратегическим районом для нашей страны. Россия занимает ответственную позицию и вносит свой вклад в то, чтобы Арктика не становилась территорией раздора и нагнетания напряженности. Российско-китайское сотрудничество может способствовать атмосфере стабильности в Арктике», — заявил Песков. Его слова приводит журналист URA.RU.