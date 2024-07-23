В Кремле прокомментировали арктическую стратегию Пентагона

Песков: сотрудничество России и КНР может создать стабильность в Арктике
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что Россия вносит свой вклад в то, чтобы Арктика не становилась территорий нагнетания напряженности Фото:

Сотрудничество России и Китая в Арктике может способствовать обеспечению стабильности в регионе. Кроме того, РФ вносит свой вклад в то, чтобы арктическая территория не становилась местом раздора. При том, что в Пентагоне хотят провести военные учения в это регионе, чтобы продемонстрировать оперативную совместимость. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Арктика является стратегическим районом для нашей страны. Россия занимает ответственную позицию и вносит свой вклад в то, чтобы Арктика не становилась территорией раздора и нагнетания напряженности. Российско-китайское сотрудничество может способствовать атмосфере стабильности в Арктике», — заявил Песков. Его слова приводит журналист URA.RU.

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Сотрудничество России и Китая в Арктике может способствовать обеспечению стабильности в регионе. Кроме того, РФ вносит свой вклад в то, чтобы арктическая территория не становилась местом раздора. При том, что в Пентагоне хотят провести военные учения в это регионе, чтобы продемонстрировать оперативную совместимость. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Арктика является стратегическим районом для нашей страны. Россия занимает ответственную позицию и вносит свой вклад в то, чтобы Арктика не становилась территорией раздора и нагнетания напряженности. Российско-китайское сотрудничество может способствовать атмосфере стабильности в Арктике», — заявил Песков. Его слова приводит журналист URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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