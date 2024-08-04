Движок популярной китайской машины треснул через девять месяцев после покупки

Двигатель китайской машины Omoda C5 треснул спустя девять месяцев после покупки

04 августа 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

Владелец популярной китайской машины столкнулся с проблемой через девять месяц после покупки авто Фото: Денис Моргунов У китайского автомобиля Omoda C5 через девять месяцев после покупки треснул двигатель. Это первый случай такого рода, зафиксированный в России. «Изначально у машины потек антифриз, после чего на диагностике была замечена трещина головки блока цилиндра», — пишет Life.ru. Пробег машины на тот момент составлял всего 12 тысяч километров. Дилер обещал владельцу автомобиля москвичу Сергею заменить все необходимые детали и устранить неполадки за пару недель, однако ремонт затянулся из-за отсутствия запчастей на центральном складе. Кроме проблемы с двигателем, у автомобиля появились трещины на фарах, что дилер связывает с пескоструйным воздействием на дороге и отказывается устранять. Владельцу предложено обратиться к другому дилеру для решения этой проблемы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У китайского автомобиля Omoda C5 через девять месяцев после покупки треснул двигатель. Это первый случай такого рода, зафиксированный в России. «Изначально у машины потек антифриз, после чего на диагностике была замечена трещина головки блока цилиндра», — пишет Life.ru. Пробег машины на тот момент составлял всего 12 тысяч километров. Дилер обещал владельцу автомобиля москвичу Сергею заменить все необходимые детали и устранить неполадки за пару недель, однако ремонт затянулся из-за отсутствия запчастей на центральном складе. Кроме проблемы с двигателем, у автомобиля появились трещины на фарах, что дилер связывает с пескоструйным воздействием на дороге и отказывается устранять. Владельцу предложено обратиться к другому дилеру для решения этой проблемы.