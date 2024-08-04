Движок популярной китайской машины треснул через девять месяцев после покупки

Двигатель китайской машины Omoda C5 треснул спустя девять месяцев после покупки
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Владелец популярной китайской машины столкнулся с проблемой через девять месяц после покупки авто Фото:

У китайского автомобиля Omoda C5 через девять месяцев после покупки треснул двигатель. Это первый случай такого рода, зафиксированный в России.

«Изначально у машины потек антифриз, после чего на диагностике была замечена трещина головки блока цилиндра», — пишет Life.ru. Пробег машины на тот момент составлял всего 12 тысяч километров. Дилер обещал владельцу автомобиля москвичу Сергею заменить все необходимые детали и устранить неполадки за пару недель, однако ремонт затянулся из-за отсутствия запчастей на центральном складе.

Кроме проблемы с двигателем, у автомобиля появились трещины на фарах, что дилер связывает с пескоструйным воздействием на дороге и отказывается устранять. Владельцу предложено обратиться к другому дилеру для решения этой проблемы.

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У китайского автомобиля Omoda C5 через девять месяцев после покупки треснул двигатель. Это первый случай такого рода, зафиксированный в России. «Изначально у машины потек антифриз, после чего на диагностике была замечена трещина головки блока цилиндра», — пишет Life.ru. Пробег машины на тот момент составлял всего 12 тысяч километров. Дилер обещал владельцу автомобиля москвичу Сергею заменить все необходимые детали и устранить неполадки за пару недель, однако ремонт затянулся из-за отсутствия запчастей на центральном складе. Кроме проблемы с двигателем, у автомобиля появились трещины на фарах, что дилер связывает с пескоструйным воздействием на дороге и отказывается устранять. Владельцу предложено обратиться к другому дилеру для решения этой проблемы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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