Движок популярной китайской машины треснул через девять месяцев после покупки

У китайского автомобиля Omoda C5 через девять месяцев после покупки треснул двигатель. Это первый случай такого рода, зафиксированный в России.
«Изначально у машины потек антифриз, после чего на диагностике была замечена трещина головки блока цилиндра», — пишет Life.ru. Пробег машины на тот момент составлял всего 12 тысяч километров. Дилер обещал владельцу автомобиля москвичу Сергею заменить все необходимые детали и устранить неполадки за пару недель, однако ремонт затянулся из-за отсутствия запчастей на центральном складе.
Кроме проблемы с двигателем, у автомобиля появились трещины на фарах, что дилер связывает с пескоструйным воздействием на дороге и отказывается устранять. Владельцу предложено обратиться к другому дилеру для решения этой проблемы.
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