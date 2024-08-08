Медведев сравнил конфликт в Южной Осетии со спецоперацией на Украине

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Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация на Украине закончится безоговорочной победой России
Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация на Украине закончится безоговорочной победой России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заместитель Председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил конфликт в Южной Осетии со специальной военной операцией на Украине. Такой пост он опубликовал на своей странице в соцсети Х.

«В 2008 году мы защищали свой народ и отстаивали интересы своей страны после набега этого урода [тогдашнего президента Грузии Михаила] Саакашвили. Нынешняя военная кампания также закончится безоговорочной победой России», — написал политик. Во время конфликта в Южной Осетии Медведев занимал пост президента РФ.

В 2008 году между Грузией и Осетией разгорелся конфликт. Война продлилась пять дней, напоминает Life.ru.

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Заместитель Председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил конфликт в Южной Осетии со специальной военной операцией на Украине. Такой пост он опубликовал на своей странице в соцсети Х. «В 2008 году мы защищали свой народ и отстаивали интересы своей страны после набега этого урода [тогдашнего президента Грузии Михаила] Саакашвили. Нынешняя военная кампания также закончится безоговорочной победой России», — написал политик. Во время конфликта в Южной Осетии Медведев занимал пост президента РФ. В 2008 году между Грузией и Осетией разгорелся конфликт. Война продлилась пять дней, напоминает Life.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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