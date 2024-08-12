Алаудинов рассказал об уничтожении 12 военных машин ВСУ под Курском за сутки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбор гостей на послание президента Федеральному Собранию. Москва, алаудинов апти
Бойцы спецназа «Ахмат» за сутки уничтожили 12 единиц техники ВСУ в Курской области, заявил Апти Алаудинов Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Бойцы спецназа «Ахмат» за прошедшие сутки уничтожили 12 военных машин ВСУ под Курском. Об этом сообщил командир «Ахмата», генерал-майор РФ Апти Алаудинов.

«Сегодня в общей сложности мы, получается, уничтожили только 12 единиц техники, ну и не такое большое количество противника, как вчера, хотя тоже достаточно», — сказал Алаудинов в заявлении, которое он опубликовал в своем telegram-канале. Генерал-майор добавил, что вчера «Ахмат» со второй бригадой спецназа сожгли 32 единицы украинской техники.

Ранее Апти Алаудинов сообщил о рекордных потерях ВСУ на Курском направлении. Сейчас, по словам командира спецназа «Ахмат», украинские военные несут рекордные потери, пишет «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бойцы спецназа «Ахмат» за прошедшие сутки уничтожили 12 военных машин ВСУ под Курском. Об этом сообщил командир «Ахмата», генерал-майор РФ Апти Алаудинов. «Сегодня в общей сложности мы, получается, уничтожили только 12 единиц техники, ну и не такое большое количество противника, как вчера, хотя тоже достаточно», — сказал Алаудинов в заявлении, которое он опубликовал в своем telegram-канале. Генерал-майор добавил, что вчера «Ахмат» со второй бригадой спецназа сожгли 32 единицы украинской техники. Ранее Апти Алаудинов сообщил о рекордных потерях ВСУ на Курском направлении. Сейчас, по словам командира спецназа «Ахмат», украинские военные несут рекордные потери, пишет «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...