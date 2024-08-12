Алаудинов рассказал об уничтожении 12 военных машин ВСУ под Курском за сутки

Бойцы спецназа «Ахмат» за прошедшие сутки уничтожили 12 военных машин ВСУ под Курском. Об этом сообщил командир «Ахмата», генерал-майор РФ Апти Алаудинов.
«Сегодня в общей сложности мы, получается, уничтожили только 12 единиц техники, ну и не такое большое количество противника, как вчера, хотя тоже достаточно», — сказал Алаудинов в заявлении, которое он опубликовал в своем telegram-канале. Генерал-майор добавил, что вчера «Ахмат» со второй бригадой спецназа сожгли 32 единицы украинской техники.
Ранее Апти Алаудинов сообщил о рекордных потерях ВСУ на Курском направлении. Сейчас, по словам командира спецназа «Ахмат», украинские военные несут рекордные потери, пишет «Национальная служба новостей».
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