Алаудинов рассказал об уничтожении 12 военных машин ВСУ под Курском за сутки

12 августа 2024 в 22:51 Размер текста - 17 +

Бойцы спецназа «Ахмат» за сутки уничтожили 12 единиц техники ВСУ в Курской области, заявил Апти Алаудинов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Бойцы спецназа «Ахмат» за прошедшие сутки уничтожили 12 военных машин ВСУ под Курском. Об этом сообщил командир «Ахмата», генерал-майор РФ Апти Алаудинов. «Сегодня в общей сложности мы, получается, уничтожили только 12 единиц техники, ну и не такое большое количество противника, как вчера, хотя тоже достаточно», — сказал Алаудинов в заявлении, которое он опубликовал в своем telegram-канале. Генерал-майор добавил, что вчера «Ахмат» со второй бригадой спецназа сожгли 32 единицы украинской техники. Ранее Апти Алаудинов сообщил о рекордных потерях ВСУ на Курском направлении. Сейчас, по словам командира спецназа «Ахмат», украинские военные несут рекордные потери, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бойцы спецназа «Ахмат» за прошедшие сутки уничтожили 12 военных машин ВСУ под Курском. Об этом сообщил командир «Ахмата», генерал-майор РФ Апти Алаудинов. «Сегодня в общей сложности мы, получается, уничтожили только 12 единиц техники, ну и не такое большое количество противника, как вчера, хотя тоже достаточно», — сказал Алаудинов в заявлении, которое он опубликовал в своем telegram-канале. Генерал-майор добавил, что вчера «Ахмат» со второй бригадой спецназа сожгли 32 единицы украинской техники. Ранее Апти Алаудинов сообщил о рекордных потерях ВСУ на Курском направлении. Сейчас, по словам командира спецназа «Ахмат», украинские военные несут рекордные потери, пишет «Национальная служба новостей».