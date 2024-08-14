МК: ФСИН закупит хрустальные погоны для генералов на полмиллиона рублей

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Выставка-ярмарка продукции учреждений ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург , фсин россии, шеврон, федеральная служба исполнения наказаний
ФСИН закупит хрустальные погоны для генералов Фото:

Федеральная служба исполнения наказаний закупит дорогостоящие хрустальные погоны для генералов. Об этом сообщили журналисты издания MK.

«На портале госзакупок появился тендер на приобретение… хрустальных погон», — написали в статье MK. В материале уточняется, что начальная цена заказа на хрустальные погоны для генералов составляет 453 тысячи 499,9 рублей.

На портале госзакупок размещен тендер на приобретение хрустальных погон. Описание и дизайн погон предлагается разработать подрядчику. Цена партии превышает стоимость подобных товаров на интернет-сайтах сувенирной продукции. Запрос на уточнение информации был отправлен корреспондентом URA.RU.

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Федеральная служба исполнения наказаний закупит дорогостоящие хрустальные погоны для генералов. Об этом сообщили журналисты издания MK. «На портале госзакупок появился тендер на приобретение… хрустальных погон», — написали в статье MK. В материале уточняется, что начальная цена заказа на хрустальные погоны для генералов составляет 453 тысячи 499,9 рублей. На портале госзакупок размещен тендер на приобретение хрустальных погон. Описание и дизайн погон предлагается разработать подрядчику. Цена партии превышает стоимость подобных товаров на интернет-сайтах сувенирной продукции. Запрос на уточнение информации был отправлен корреспондентом URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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