МК: ФСИН закупит хрустальные погоны для генералов на полмиллиона рублей

Федеральная служба исполнения наказаний закупит дорогостоящие хрустальные погоны для генералов. Об этом сообщили журналисты издания MK.
«На портале госзакупок появился тендер на приобретение… хрустальных погон», — написали в статье MK. В материале уточняется, что начальная цена заказа на хрустальные погоны для генералов составляет 453 тысячи 499,9 рублей.
На портале госзакупок размещен тендер на приобретение хрустальных погон. Описание и дизайн погон предлагается разработать подрядчику. Цена партии превышает стоимость подобных товаров на интернет-сайтах сувенирной продукции. Запрос на уточнение информации был отправлен корреспондентом URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Федеральная служба исполнения наказаний закупит дорогостоящие хрустальные погоны для генералов. Об этом сообщили журналисты издания MK. «На портале госзакупок появился тендер на приобретение… хрустальных погон», — написали в статье MK. В материале уточняется, что начальная цена заказа на хрустальные погоны для генералов составляет 453 тысячи 499,9 рублей. На портале госзакупок размещен тендер на приобретение хрустальных погон. Описание и дизайн погон предлагается разработать подрядчику. Цена партии превышает стоимость подобных товаров на интернет-сайтах сувенирной продукции. Запрос на уточнение информации был отправлен корреспондентом URA.RU.