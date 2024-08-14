МК: ФСИН закупит хрустальные погоны для генералов на полмиллиона рублей

14 августа 2024 в 22:40 Размер текста - 17 +

ФСИН закупит хрустальные погоны для генералов Фото: Илья Московец © URA.RU Федеральная служба исполнения наказаний закупит дорогостоящие хрустальные погоны для генералов. Об этом сообщили журналисты издания MK. «На портале госзакупок появился тендер на приобретение… хрустальных погон», — написали в статье MK . В материале уточняется, что начальная цена заказа на хрустальные погоны для генералов составляет 453 тысячи 499,9 рублей. На портале госзакупок размещен тендер на приобретение хрустальных погон. Описание и дизайн погон предлагается разработать подрядчику. Цена партии превышает стоимость подобных товаров на интернет-сайтах сувенирной продукции. Запрос на уточнение информации был отправлен корреспондентом URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Федеральная служба исполнения наказаний закупит дорогостоящие хрустальные погоны для генералов. Об этом сообщили журналисты издания MK. «На портале госзакупок появился тендер на приобретение… хрустальных погон», — написали в статье MK. В материале уточняется, что начальная цена заказа на хрустальные погоны для генералов составляет 453 тысячи 499,9 рублей. На портале госзакупок размещен тендер на приобретение хрустальных погон. Описание и дизайн погон предлагается разработать подрядчику. Цена партии превышает стоимость подобных товаров на интернет-сайтах сувенирной продукции. Запрос на уточнение информации был отправлен корреспондентом URA.RU.