Установлена личность французского наемника, изнасиловавшего харьковчанку

15 августа 2024 в 09:23 Размер текста - 17 +

Сотрудники ОВД установили личность наемника ВСУ, изнасиловавшего харьковчанку, передает юрист Лисняк Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Харьковской области правоохранительные органы установили личность французского наемника из ВСУ, подозреваемого в изнасиловании женщины в харьковском селе Глубокое. Об этом сообщил замглавы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк. «Был установлен военнослужащий иностранного легиона, гражданин Республики Франция Барат Максим Роджер Генри, 1989 года рождения, ранее принимавший участие в боевых действиях в Сирии и Ираке на стороне курдских вооруженных формирований, отряда народной самообороны и Сил сопротивления Синджара. Ранее судим за домашнее насилие в отношении своей жены», — сказал Лисняк. Его слова передают РИА Новости. Он отметил, что в отношении Роджера возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Наемничество». Сообщается, что ему грозит пожизненное заключение. Сейчас органы внутренних дел разыскивают второго соучастника преступления. Ранее Лисняк сообщал о многочисленных преступлениях иностранных наемников по факту изнасилования и хищения женщин в Харьковской области. Он отметил, что более 50 случаев было зафиксировано. На данный момент ликвидированы 32 военных из Иностранного легиона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Харьковской области правоохранительные органы установили личность французского наемника из ВСУ, подозреваемого в изнасиловании женщины в харьковском селе Глубокое. Об этом сообщил замглавы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк. «Был установлен военнослужащий иностранного легиона, гражданин Республики Франция Барат Максим Роджер Генри, 1989 года рождения, ранее принимавший участие в боевых действиях в Сирии и Ираке на стороне курдских вооруженных формирований, отряда народной самообороны и Сил сопротивления Синджара. Ранее судим за домашнее насилие в отношении своей жены», — сказал Лисняк. Его слова передают РИА Новости. Он отметил, что в отношении Роджера возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Наемничество». Сообщается, что ему грозит пожизненное заключение. Сейчас органы внутренних дел разыскивают второго соучастника преступления. Ранее Лисняк сообщал о многочисленных преступлениях иностранных наемников по факту изнасилования и хищения женщин в Харьковской области. Он отметил, что более 50 случаев было зафиксировано. На данный момент ликвидированы 32 военных из Иностранного легиона.