Пушилин: ТЦ «Галактика» полностью уничтожен после атаки ВСУ

В Донецке после удара ВСУ здание ТЦ «Галактика» оказалось полностью уничтожено. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Торговый центр [»Галактика»] уничтожен полностью, и здесь говорить о том, что он в какой-то степени может быть отремонтирован, не приходится. Противник использовал тяжелую артиллерию 155 мм», — сообщил Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».
Он также заявил, что на 16 августа по Петровскому району было зафиксировано 16 атак ВСУ. Украина выпустила по меньшей мере 50 крупнокалиберных снарядов.
Спасательные работы продолжаются. В завалах погибшие не обнаружены.
Донецкое агентство новостей 16 августа сообщило об ударе ВСУ по ТЦ «Галактика», в результате которого начался пожар на площади более 10 тысяч квадратов. Обстрелы усложняли тушение огня. В результате инцидента пострадали 11 человек, включая 15-летнего подростка, который получил осколочные ранения и находится в реанимации. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU.
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