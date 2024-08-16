16 августа 2024

Пушилин: ТЦ «Галактика» полностью уничтожен после атаки ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Пушилин заявил, что ТЦ восстановлению не подлежит
Пушилин заявил, что ТЦ восстановлению не подлежит Фото:

В Донецке после удара ВСУ здание ТЦ «Галактика» оказалось полностью уничтожено. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Торговый центр [»Галактика»] уничтожен полностью, и здесь говорить о том, что он в какой-то степени может быть отремонтирован, не приходится. Противник использовал тяжелую артиллерию 155 мм», — сообщил Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».

Он также заявил, что на 16 августа по Петровскому району было зафиксировано 16 атак ВСУ. Украина выпустила по меньшей мере 50 крупнокалиберных снарядов.

Спасательные работы продолжаются. В завалах погибшие не обнаружены.

Донецкое агентство новостей 16 августа сообщило об ударе ВСУ по ТЦ «Галактика», в результате которого начался пожар на площади более 10 тысяч квадратов. Обстрелы усложняли тушение огня. В результате инцидента пострадали 11 человек, включая 15-летнего подростка, который получил осколочные ранения и находится в реанимации. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU.

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В Донецке после удара ВСУ здание ТЦ «Галактика» оказалось полностью уничтожено. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Торговый центр [»Галактика»] уничтожен полностью, и здесь говорить о том, что он в какой-то степени может быть отремонтирован, не приходится. Противник использовал тяжелую артиллерию 155 мм», — сообщил Пушилин в эфире телеканала «Россия 1». Он также заявил, что на 16 августа по Петровскому району было зафиксировано 16 атак ВСУ. Украина выпустила по меньшей мере 50 крупнокалиберных снарядов. Спасательные работы продолжаются. В завалах погибшие не обнаружены. Донецкое агентство новостей 16 августа сообщило об ударе ВСУ по ТЦ «Галактика», в результате которого начался пожар на площади более 10 тысяч квадратов. Обстрелы усложняли тушение огня. В результате инцидента пострадали 11 человек, включая 15-летнего подростка, который получил осколочные ранения и находится в реанимации. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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