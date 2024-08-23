Подразделения ВСУ, расположенные в районе Купянска Харьковской области, а конкретно в селе Песчаное, находящемся примерно в 20 километрах от Купянска, начали испытывать трудности со снабжением. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
«Снабжение у украинских боевиков на этом участке — у Песчаного, — конечно, страдает», — передает слова Марочко ТАСС. Он добавил, что это связано с массированными ударами российских войск по логистическим цепочкам и понтонным переправам ВСУ.
Эксперт отметил, что украинские военные постоянно пытаются восстанавливать разрушенные переправы. Это необходимо для сокращения времени на доставку грузов до линии фронта, заключил Марочко.
ВСУ начали оттягивать свои подразделения в районе Купянска после успешных действий российских войск. Украинские силы переместились ближе к реке Оскол, где спешно создают новые оборонительные рубежи. ВС РФ укрепляют позиции в районе Песчаного. Украинским военным не хватает ресурсов для стабилизации фронта.
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