22 августа 2024

ВСУ оттягивают войска из-под Купянска

© Служба новостей «URA.RU»
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, всу, наемник, stock
Отступление ВСУ произошло после успешных действий ВС РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали оттягивать свои подразделения ВСУ в районе Купянска Харьковской области. Это произошло после успешных действий российских войск, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Вооруженные формирования Украины сейчас пытаются замедлить продвижение наших войск… Силы [ВСУ] были оттянуты ближе к водоемам, к реке Оскол и Оскольскому водохранилищу. Они там сейчас очень в спешном порядке пытаются сделать новые оборонительные рубежи», — приводит слова военного эксперта Андрея Марочко ТАСС. По словам Марочко, российские военнослужащие нацелены на укрепление позиций в районе Песчаного, где они создают опорные точки и укрытия для дальнейшего контроля над территорией.

Ранее Марочко сообщал, что российские военные прорвали оборонительную линию ВСУ у Купянска в Харьковской области. По его словам, украинские военные пытаются стабилизировать фронт, но им не хватает ресурсов.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали оттягивать свои подразделения ВСУ в районе Купянска Харьковской области. Это произошло после успешных действий российских войск, заявил военный эксперт Андрей Марочко. «Вооруженные формирования Украины сейчас пытаются замедлить продвижение наших войск… Силы [ВСУ] были оттянуты ближе к водоемам, к реке Оскол и Оскольскому водохранилищу. Они там сейчас очень в спешном порядке пытаются сделать новые оборонительные рубежи», — приводит слова военного эксперта Андрея Марочко ТАСС. По словам Марочко, российские военнослужащие нацелены на укрепление позиций в районе Песчаного, где они создают опорные точки и укрытия для дальнейшего контроля над территорией. Ранее Марочко сообщал, что российские военные прорвали оборонительную линию ВСУ у Купянска в Харьковской области. По его словам, украинские военные пытаются стабилизировать фронт, но им не хватает ресурсов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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