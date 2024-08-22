ВСУ оттягивают войска из-под Купянска

23 августа 2024 в 06:39 Размер текста - 17 +

Отступление ВСУ произошло после успешных действий ВС РФ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали оттягивать свои подразделения ВСУ в районе Купянска Харьковской области. Это произошло после успешных действий российских войск, заявил военный эксперт Андрей Марочко. «Вооруженные формирования Украины сейчас пытаются замедлить продвижение наших войск… Силы [ВСУ] были оттянуты ближе к водоемам, к реке Оскол и Оскольскому водохранилищу. Они там сейчас очень в спешном порядке пытаются сделать новые оборонительные рубежи», — приводит слова военного эксперта Андрея Марочко ТАСС. По словам Марочко, российские военнослужащие нацелены на укрепление позиций в районе Песчаного, где они создают опорные точки и укрытия для дальнейшего контроля над территорией. Ранее Марочко сообщал, что российские военные прорвали оборонительную линию ВСУ у Купянска в Харьковской области. По его словам, украинские военные пытаются стабилизировать фронт, но им не хватает ресурсов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали оттягивать свои подразделения ВСУ в районе Купянска Харьковской области. Это произошло после успешных действий российских войск, заявил военный эксперт Андрей Марочко. «Вооруженные формирования Украины сейчас пытаются замедлить продвижение наших войск… Силы [ВСУ] были оттянуты ближе к водоемам, к реке Оскол и Оскольскому водохранилищу. Они там сейчас очень в спешном порядке пытаются сделать новые оборонительные рубежи», — приводит слова военного эксперта Андрея Марочко ТАСС. По словам Марочко, российские военнослужащие нацелены на укрепление позиций в районе Песчаного, где они создают опорные точки и укрытия для дальнейшего контроля над территорией. Ранее Марочко сообщал, что российские военные прорвали оборонительную линию ВСУ у Купянска в Харьковской области. По его словам, украинские военные пытаются стабилизировать фронт, но им не хватает ресурсов.