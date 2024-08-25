Юрист заявил, что Дурова могут скоро освободить

Адвокат Александр Добровинский выразил мнение, что французским властям будет непросто выдвинуть обвинения против Павла Дурова, который был задержан по прибытии в Париж. Он предполагает, что его освободят в течение нескольких дней.
«Думаю что Дурова через 2 суток. Сложно предъявить претензии человеку, чья корпорация установила свои частные правила и действует по ним», — написал Добровинский в своем telegram-канале. По его словам, в случае наличия судебного решения во Франции, которое было бы проигнорировано Telegram, обвинения в адрес Дурова были бы обоснованными, однако такого решения нет.
Эксперт также выразил мнение, что ситуация может быть попыткой оказать давление на Дурова. Он считает, что отказ предпринимателя от сотрудничества с французскими правоохранительными органами только укрепит позиции Telegram на рынке.
Ранее стало известно о задержании Павла Дурова во Франции. Он полетел в Париж для участия в бизнес-ужине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что для врагов России Дуров является русским, поэтому он опасен, передает НСН.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.