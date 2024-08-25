Юрист заявил, что Дурова могут скоро освободить

Юрист Добровинский: Дурова отпустят в течение двух суток
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По словам Юриста Добровинского, обвинения Франции в адрес Дурова не обоснованы
По словам Юриста Добровинского, обвинения Франции в адрес Дурова не обоснованы Фото:
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Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Адвокат Александр Добровинский выразил мнение, что французским властям будет непросто выдвинуть обвинения против Павла Дурова, который был задержан по прибытии в Париж. Он предполагает, что его освободят в течение нескольких дней.

«Думаю что Дурова через 2 суток. Сложно предъявить претензии человеку, чья корпорация установила свои частные правила и действует по ним», — написал Добровинский в своем telegram-канале. По его словам, в случае наличия судебного решения во Франции, которое было бы проигнорировано Telegram, обвинения в адрес Дурова были бы обоснованными, однако такого решения нет.

Эксперт также выразил мнение, что ситуация может быть попыткой оказать давление на Дурова. Он считает, что отказ предпринимателя от сотрудничества с французскими правоохранительными органами только укрепит позиции Telegram на рынке.

Ранее стало известно о задержании Павла Дурова во Франции. Он полетел в Париж для участия в бизнес-ужине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что для врагов России Дуров является русским, поэтому он опасен, передает НСН.

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Адвокат Александр Добровинский выразил мнение, что французским властям будет непросто выдвинуть обвинения против Павла Дурова, который был задержан по прибытии в Париж. Он предполагает, что его освободят в течение нескольких дней. «Думаю что Дурова через 2 суток. Сложно предъявить претензии человеку, чья корпорация установила свои частные правила и действует по ним», — написал Добровинский в своем telegram-канале. По его словам, в случае наличия судебного решения во Франции, которое было бы проигнорировано Telegram, обвинения в адрес Дурова были бы обоснованными, однако такого решения нет. Эксперт также выразил мнение, что ситуация может быть попыткой оказать давление на Дурова. Он считает, что отказ предпринимателя от сотрудничества с французскими правоохранительными органами только укрепит позиции Telegram на рынке. Ранее стало известно о задержании Павла Дурова во Франции. Он полетел в Париж для участия в бизнес-ужине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что для врагов России Дуров является русским, поэтому он опасен, передает НСН.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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