На ВЭФ во Владивосток приехала делегация «Талибан»*

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Запрещенная в РФ организация "Талибан" посетила ВЭФ во Владивостоке, сообщили российские СМИ
Запрещенная в РФ организация "Талибан" посетила ВЭФ во Владивостоке, сообщили российские СМИ Фото:
новость из сюжета
ВЭФ-2024

Делегация «Талибан» (запрещено в РФ) прибыла на ВЭФ-2024 во Владивосток. Об этом сообщили российские СМИ.

«Делегация талибов (представители движения „Талибан“, запрещено в РФ) посетила площадку ВЭФ», — заявили в ТАСС. 

Ранее участники запрещенного в России движения приезжали на Петербургский экономический форум (ПМЭФ). По словам представителя МИДа России, страна нацелена на развитие взаимовыгодных экономических и политических связей с ними. Об этом сообщают 360.ru.

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Делегация «Талибан» (запрещено в РФ) прибыла на ВЭФ-2024 во Владивосток. Об этом сообщили российские СМИ. «Делегация талибов (представители движения „Талибан“, запрещено в РФ) посетила площадку ВЭФ», — заявили в ТАСС.  Ранее участники запрещенного в России движения приезжали на Петербургский экономический форум (ПМЭФ). По словам представителя МИДа России, страна нацелена на развитие взаимовыгодных экономических и политических связей с ними. Об этом сообщают 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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