На ВЭФ во Владивосток приехала делегация «Талибан»*

Запрещенная в РФ организация "Талибан" посетила ВЭФ во Владивостоке, сообщили российские СМИ
новость из сюжетаВЭФ-2024
Делегация «Талибан» (запрещено в РФ) прибыла на ВЭФ-2024 во Владивосток. Об этом сообщили российские СМИ.
«Делегация талибов (представители движения „Талибан“, запрещено в РФ) посетила площадку ВЭФ», — заявили в ТАСС.
Ранее участники запрещенного в России движения приезжали на Петербургский экономический форум (ПМЭФ). По словам представителя МИДа России, страна нацелена на развитие взаимовыгодных экономических и политических связей с ними. Об этом сообщают 360.ru.
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