В «Росатоме» рассказали о роли собственных технологий в изменении климата

05 сентября 2024 в 19:24 Размер текста - 17 +

«Росатом» располагает множеством современных «зеленых» технологий Фото: Сергей Венявский © URA.RU Экологически нейтральные продукты госкорпорации «Росатом» могут замедлять перемены климата. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил первый заместитель генерального директора, директор блока по развитию и международному бизнесу «Росатома» Кирилл Комаров. Он выступал на сессии с темой «Адаптация к изменению климата: вызовы и возможности для бизнеса». «Мы выпускаем продукты, которые, как минимум, замедляют, а как максимум — не допускают изменение климата. Атомная энергетика — это самая чистая энергия из доступных человечеству», — пояснил Кирилл Комаров. Он добавил, что планы повышения доли атомной генерации в энергобалансе РФ с 20 до 25% к 2045 году, отраженные в поручении президента страны, имеют климатические коннотации. АЭС России ежегодно предотвращают более 100 млн тонн выбросов углекислого газа. Это сопоставимо с выбросами всей металлургической промышленности и напрямую влияет на темпы глобального потепления. Сегодня «Росатом» располагает рядом различных «зеленых» технологий. Речь не только об атомных станциях, а также о ветромощностях. На ветроэнергетические активы «Росатома» приходится 1 ГВт энергии. Также это экотехнопарки, которые перерабатывают опасные отходы. Госкорпорация занимается и развитием электромобильности. «Серьезно занимаемся накопителями электроэнергии и вообще электротранспортом. И все тоже про изменение климата. Потому что в больших городах 80% вредных выбросов в атмосферу — это выбросы от транспорта, а вовсе даже не от промышленных предприятий», — пояснил на ВЭФ Кирилл Комаров. «Росатом» учитывает прогнозы ученых об изменениях климата при плановом строительстве объектов. Для отдаленных регионов Арктической зоны Госкорпорация использует единственный в мире атомный флот. Он минимально нагружает энергосистему. «Сочетание с одной стороны наших технологий, с другой стороны — ответственного отношения к экологии и природе, а также учет всех современных прогнозов в рамках нашей деятельности — вот три „кита“, на которых строится работа „Росатома“», — подвел итог Кирилл Комаров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экологически нейтральные продукты госкорпорации «Росатом» могут замедлять перемены климата. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил первый заместитель генерального директора, директор блока по развитию и международному бизнесу «Росатома» Кирилл Комаров. Он выступал на сессии с темой «Адаптация к изменению климата: вызовы и возможности для бизнеса». «Мы выпускаем продукты, которые, как минимум, замедляют, а как максимум — не допускают изменение климата. Атомная энергетика — это самая чистая энергия из доступных человечеству», — пояснил Кирилл Комаров. Он добавил, что планы повышения доли атомной генерации в энергобалансе РФ с 20 до 25% к 2045 году, отраженные в поручении президента страны, имеют климатические коннотации. АЭС России ежегодно предотвращают более 100 млн тонн выбросов углекислого газа. Это сопоставимо с выбросами всей металлургической промышленности и напрямую влияет на темпы глобального потепления. Сегодня «Росатом» располагает рядом различных «зеленых» технологий. Речь не только об атомных станциях, а также о ветромощностях. На ветроэнергетические активы «Росатома» приходится 1 ГВт энергии. Также это экотехнопарки, которые перерабатывают опасные отходы. Госкорпорация занимается и развитием электромобильности. «Серьезно занимаемся накопителями электроэнергии и вообще электротранспортом. И все тоже про изменение климата. Потому что в больших городах 80% вредных выбросов в атмосферу — это выбросы от транспорта, а вовсе даже не от промышленных предприятий», — пояснил на ВЭФ Кирилл Комаров. «Росатом» учитывает прогнозы ученых об изменениях климата при плановом строительстве объектов. Для отдаленных регионов Арктической зоны Госкорпорация использует единственный в мире атомный флот. Он минимально нагружает энергосистему. «Сочетание с одной стороны наших технологий, с другой стороны — ответственного отношения к экологии и природе, а также учет всех современных прогнозов в рамках нашей деятельности — вот три „кита“, на которых строится работа „Росатома“», — подвел итог Кирилл Комаров.