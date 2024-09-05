В «Росатоме» рассказали о роли собственных технологий в изменении климата

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пшеничные поля в Херсонской и Донецкой областях, ветряки в Новоазовском. Херсон
«Росатом» располагает множеством современных «зеленых» технологий Фото:

Экологически нейтральные продукты госкорпорации «Росатом» могут замедлять перемены климата. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил первый заместитель генерального директора, директор блока по развитию и международному бизнесу «Росатома» Кирилл Комаров. Он выступал на сессии с темой «Адаптация к изменению климата: вызовы и возможности для бизнеса».

«Мы выпускаем продукты, которые, как минимум, замедляют, а как максимум — не допускают изменение климата. Атомная энергетика — это самая чистая энергия из доступных человечеству», — пояснил Кирилл Комаров. Он добавил, что планы повышения доли атомной генерации в энергобалансе РФ с 20 до 25% к 2045 году, отраженные в поручении президента страны, имеют климатические коннотации. АЭС России ежегодно предотвращают более 100 млн тонн выбросов углекислого газа. Это сопоставимо с выбросами всей металлургической промышленности и напрямую влияет на темпы глобального потепления.

Сегодня «Росатом» располагает рядом различных «зеленых» технологий. Речь не только об атомных станциях, а также о ветромощностях. На ветроэнергетические активы «Росатома» приходится 1 ГВт энергии. Также это экотехнопарки, которые перерабатывают опасные отходы. Госкорпорация занимается и развитием электромобильности. «Серьезно занимаемся накопителями электроэнергии и вообще электротранспортом. И все тоже про изменение климата. Потому что в больших городах 80% вредных выбросов в атмосферу — это выбросы от транспорта, а вовсе даже не от промышленных предприятий», — пояснил на ВЭФ Кирилл Комаров.

«Росатом» учитывает прогнозы ученых об изменениях климата при плановом строительстве объектов. Для отдаленных регионов Арктической зоны Госкорпорация использует единственный в мире атомный флот. Он минимально нагружает энергосистему. «Сочетание с одной стороны наших технологий, с другой стороны — ответственного отношения к экологии и природе, а также учет всех современных прогнозов в рамках нашей деятельности — вот три „кита“, на которых строится работа „Росатома“», — подвел итог Кирилл Комаров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экологически нейтральные продукты госкорпорации «Росатом» могут замедлять перемены климата. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил первый заместитель генерального директора, директор блока по развитию и международному бизнесу «Росатома» Кирилл Комаров. Он выступал на сессии с темой «Адаптация к изменению климата: вызовы и возможности для бизнеса». «Мы выпускаем продукты, которые, как минимум, замедляют, а как максимум — не допускают изменение климата. Атомная энергетика — это самая чистая энергия из доступных человечеству», — пояснил Кирилл Комаров. Он добавил, что планы повышения доли атомной генерации в энергобалансе РФ с 20 до 25% к 2045 году, отраженные в поручении президента страны, имеют климатические коннотации. АЭС России ежегодно предотвращают более 100 млн тонн выбросов углекислого газа. Это сопоставимо с выбросами всей металлургической промышленности и напрямую влияет на темпы глобального потепления. Сегодня «Росатом» располагает рядом различных «зеленых» технологий. Речь не только об атомных станциях, а также о ветромощностях. На ветроэнергетические активы «Росатома» приходится 1 ГВт энергии. Также это экотехнопарки, которые перерабатывают опасные отходы. Госкорпорация занимается и развитием электромобильности. «Серьезно занимаемся накопителями электроэнергии и вообще электротранспортом. И все тоже про изменение климата. Потому что в больших городах 80% вредных выбросов в атмосферу — это выбросы от транспорта, а вовсе даже не от промышленных предприятий», — пояснил на ВЭФ Кирилл Комаров. «Росатом» учитывает прогнозы ученых об изменениях климата при плановом строительстве объектов. Для отдаленных регионов Арктической зоны Госкорпорация использует единственный в мире атомный флот. Он минимально нагружает энергосистему. «Сочетание с одной стороны наших технологий, с другой стороны — ответственного отношения к экологии и природе, а также учет всех современных прогнозов в рамках нашей деятельности — вот три „кита“, на которых строится работа „Росатома“», — подвел итог Кирилл Комаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...