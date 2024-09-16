Правительство определило, кто может получить материнский капитал на руки. Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями сообщил, что остаток родители могут получить в виде единовременной выплаты. Профессор Финансового университета при правительстве, экс-замминистра здравоохранения и социального развития РФ Александр Сафонов отмечает, что эти деньги на целевых счетах остаются, как правило, у людей, которые используют маткапитал для получения дополнительного пособия на повседневные расходы.
Мишустин подчеркнул, что по поручению президента правительство продолжает вести постоянную работу, направленную на повышение качества жизни семей. Материнский капитал глава правительства назвал «без сомнения, востребованной» мерой поддержки. Премьер напомнил, что на первого ребенка родители получают 630 тысяч рублей, на второго — еще 202 тысячи. Деньги можно направить на жилье, образование ребенка, выплату пособия или другие цели, предусмотренные законом.
«Люди сами решают, на что их направить. Но зачастую на счету от суммы маткапитала образуется остаток. И, конечно, родители хотели бы им воспользоваться, но не всегда могут. Теперь в случае, если такие средства не превышают 10 тысяч рублей, получить их можно в виде единовременной выплаты. Для этого нужно всего лишь подать заявление через портал государственных услуг либо обратиться в МФЦ, а также по почте», — сказал Мишустин.
Постановление правительства уже подписано. Изменения позволят семьям в полном объеме использовать помощь, предоставляемую государством, подчеркнул премьер-министр.
Предложение использовать остаток маткапитала для единовременных выплат прозвучало на встрече президента Владимира Путина с семьями — финалистами Всероссийского конкурса «Это у нас семейное» 8 июля. После этого внесены поправки в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и ряд других законов.
Единовременные выплаты из остатков маткапитала получат в основном семьи с невысокими доходами. До 10 тысяч рублей на целевом счету обычно остается у родителей, которые используют средства с него для оплаты текущих расходов, комментирует Александр Сафонов.
«Когда семья тратит материнский капитал на квартиру, она расходует его полностью. Стоимость обучения сейчас тоже такая, что скорее всего ничего не останется. Остатки образуются в основном у тех семей, которые имеют доходы не выше прожиточного минимума и получают из средств маткапитала ежемесячное дополнительное пособие. 10 тысяч — сумма, которой не хватает уже даже на него, поэтому она остается. И получается, что деньги на счету у семьи есть, а использовать она их не может», — говорит эксперт.
Александр Сафонов считает, что сумма выплаты будет пересматриваться. Изменение ее размера будет происходить по мере повышения прожиточного минимума.
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