Избитый возле клуба в Анапе заявил, что не имеет претензий к чеченцам

Мужчина, который пострадал в драке возле клуба в Анапе, заявил, что не имеет никаких претензий к чеченцам, участвовавшим в конфликте. Инцидент произошел 2 сентября.
«Он не имеет претензий к чеченцам, которые также вовлечены в инцидент», — пишет telegram-канал «ЧП Грозный 95». Там добавили, что в своем видеообращении пострадавший рассказал о конфликте с охранниками, который перерос в драку, в результате которой он получил серьезные повреждения.
2 сентября в Анапе у кафе «Клим» произошла драка с участием туристов. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что конфликт начался после оскорблений в адрес чеченцев. Полиция задержала пятерых участников драки, возникшей из-за того, что одна из девушек отказалась дать охраннику свой номер телефона. В результате инцидента несколько человек получили травмы, а видео драки вызвало общественный резонанс. Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве, передает RT.
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