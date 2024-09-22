Избитый возле клуба в Анапе заявил, что не имеет претензий к чеченцам

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Пострадавший в драке у клуба отказался от претензий к чеченцам
Пострадавший в драке у клуба отказался от претензий к чеченцам Фото:

Мужчина, который пострадал в драке возле клуба в Анапе, заявил, что не имеет никаких претензий к чеченцам, участвовавшим в конфликте. Инцидент произошел 2 сентября.

«Он не имеет претензий к чеченцам, которые также вовлечены в инцидент», — пишет telegram-канал «ЧП Грозный 95». Там добавили, что в своем видеообращении пострадавший рассказал о конфликте с охранниками, который перерос в драку, в результате которой он получил серьезные повреждения.

2 сентября в Анапе у кафе «Клим» произошла драка с участием туристов. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что конфликт начался после оскорблений в адрес чеченцев. Полиция задержала пятерых участников драки, возникшей из-за того, что одна из девушек отказалась дать охраннику свой номер телефона. В результате инцидента несколько человек получили травмы, а видео драки вызвало общественный резонанс. Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве, передает RT.

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Мужчина, который пострадал в драке возле клуба в Анапе, заявил, что не имеет никаких претензий к чеченцам, участвовавшим в конфликте. Инцидент произошел 2 сентября. «Он не имеет претензий к чеченцам, которые также вовлечены в инцидент», — пишет telegram-канал «ЧП Грозный 95». Там добавили, что в своем видеообращении пострадавший рассказал о конфликте с охранниками, который перерос в драку, в результате которой он получил серьезные повреждения. 2 сентября в Анапе у кафе «Клим» произошла драка с участием туристов. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что конфликт начался после оскорблений в адрес чеченцев. Полиция задержала пятерых участников драки, возникшей из-за того, что одна из девушек отказалась дать охраннику свой номер телефона. В результате инцидента несколько человек получили травмы, а видео драки вызвало общественный резонанс. Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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