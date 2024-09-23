Какие данные Telegram может передавать властям

Юрист Хаминский: Telegram собирает данные только о номере и локации

24 сентября 2024 в 01:04 Размер текста - 17 +

При обновлении мессенджера, возможно, подгрузятся файлы, собирающие больше информации Фото: Анна Майорова © URA.RU Telegram может собирать и передавать только информацию о номере телефона и месторасположении абонента. Об этом заявил специалист по информационной безопасности, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. «При всем желании Telegram может собирать и передавать только сведения о телефонном номере. Также, возможно, о примерном местонахождении абонента», — рассказал Хаминский в интервью РИА Новости. Таких сведений недостаточно для компетентных органов. Но при очередном обновлении приложения, возможно, подгрузятся файлы, собирающие гораздо большую информацию о пользователе Telegram, предположил эксперт. При этом в различных странах действует свое законодательство, разрешающее или запрещающее передачу конкретных персональных данных. Заявление основателя Telegram Павла Дурова о предоставлении властям данных пользователей, нарушающих закон, может оказаться лишь пустым обещанием, говорит Хаминский. Тем более, что для незаконной деятельности пользователи, зачастую, регистрируются на подставные сим-карты. Telegram ранее официально пообещал спецслужбам данные пользователей. Дуров публично сообщил, что готов выдавать данные пользователей-нарушителей. Номера телефонов и IP-адреса пользователей мессенджера могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы, пишет «Национальная служба новостей» со ссылкой на слова Дурова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram может собирать и передавать только информацию о номере телефона и месторасположении абонента. Об этом заявил специалист по информационной безопасности, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. «При всем желании Telegram может собирать и передавать только сведения о телефонном номере. Также, возможно, о примерном местонахождении абонента», — рассказал Хаминский в интервью РИА Новости. Таких сведений недостаточно для компетентных органов. Но при очередном обновлении приложения, возможно, подгрузятся файлы, собирающие гораздо большую информацию о пользователе Telegram, предположил эксперт. При этом в различных странах действует свое законодательство, разрешающее или запрещающее передачу конкретных персональных данных. Заявление основателя Telegram Павла Дурова о предоставлении властям данных пользователей, нарушающих закон, может оказаться лишь пустым обещанием, говорит Хаминский. Тем более, что для незаконной деятельности пользователи, зачастую, регистрируются на подставные сим-карты. Telegram ранее официально пообещал спецслужбам данные пользователей. Дуров публично сообщил, что готов выдавать данные пользователей-нарушителей. Номера телефонов и IP-адреса пользователей мессенджера могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы, пишет «Национальная служба новостей» со ссылкой на слова Дурова.