23 сентября 2024

Какие данные Telegram может передавать властям

Юрист Хаминский: Telegram собирает данные только о номере и локации
© Служба новостей «URA.RU»
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Приложение Telegram. Екатеринбуг, мессенджер, telegram, приложение
При обновлении мессенджера, возможно, подгрузятся файлы, собирающие больше информации Фото:

Telegram может собирать и передавать только информацию о номере телефона и месторасположении абонента. Об этом заявил специалист по информационной безопасности, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«При всем желании Telegram может собирать и передавать только сведения о телефонном номере. Также, возможно, о примерном местонахождении абонента», — рассказал Хаминский в интервью РИА Новости.

Таких сведений недостаточно для компетентных органов. Но при очередном обновлении приложения, возможно, подгрузятся файлы, собирающие гораздо большую информацию о пользователе Telegram, предположил эксперт. При этом в различных странах действует свое законодательство, разрешающее или запрещающее передачу конкретных персональных данных.

Заявление основателя Telegram Павла Дурова о предоставлении властям данных пользователей, нарушающих закон, может оказаться лишь пустым обещанием, говорит Хаминский. Тем более, что для незаконной деятельности пользователи, зачастую, регистрируются на подставные сим-карты.

Telegram ранее официально пообещал спецслужбам данные пользователей. Дуров публично сообщил, что готов выдавать данные пользователей-нарушителей. Номера телефонов и IP-адреса пользователей мессенджера могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы, пишет «Национальная служба новостей» со ссылкой на слова Дурова.

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Telegram может собирать и передавать только информацию о номере телефона и месторасположении абонента. Об этом заявил специалист по информационной безопасности, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. «При всем желании Telegram может собирать и передавать только сведения о телефонном номере. Также, возможно, о примерном местонахождении абонента», — рассказал Хаминский в интервью РИА Новости. Таких сведений недостаточно для компетентных органов. Но при очередном обновлении приложения, возможно, подгрузятся файлы, собирающие гораздо большую информацию о пользователе Telegram, предположил эксперт. При этом в различных странах действует свое законодательство, разрешающее или запрещающее передачу конкретных персональных данных. Заявление основателя Telegram Павла Дурова о предоставлении властям данных пользователей, нарушающих закон, может оказаться лишь пустым обещанием, говорит Хаминский. Тем более, что для незаконной деятельности пользователи, зачастую, регистрируются на подставные сим-карты. Telegram ранее официально пообещал спецслужбам данные пользователей. Дуров публично сообщил, что готов выдавать данные пользователей-нарушителей. Номера телефонов и IP-адреса пользователей мессенджера могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы, пишет «Национальная служба новостей» со ссылкой на слова Дурова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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