Военный упал с кровати и пытался получить 3 млн за боевую травму

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Пункт призыва. Курган, кровати, казарма, постельное белье
Военный из Севастополя упал с кровати и пытался получить 3 млн рублей за боевую травму Фото:

Военнослужащий из Севастополя попытался получить три миллиона рублей от государства якобы за ранение во время авианалета противника. Однако в результате судебного разбирательства выяснилось, что боец травмировал руку, упав с кровати на отдыхе в командном пункте.

«Опасаясь насмешек со стороны сослуживцев, он сообщил своему командиру, что получил увечье по личной неосторожности во время авианалета противника, спускаясь в бомбоубежище», — передает «Коммерсант». После чего Василий К. (имя военнослужащего) подал рапорт на получение единовременной выплаты до 3 млн рублей, предусмотренной для военных, получивших увечья. Командование одобрило выплату, но позже выявило факт мошенничества.

Севастопольский гарнизонный военный суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года, кроме того Василий будет обязан возместить ущерб. При рассмотрении апелляции защита указывала, что получение выплаты законно, так как травма была получена в зоне СВО. Однако суд оставил приговор в силе, посчитав, что травма, полученная во время отдыха, не соответствует служебному или боевому повреждению.

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Военнослужащий из Севастополя попытался получить три миллиона рублей от государства якобы за ранение во время авианалета противника. Однако в результате судебного разбирательства выяснилось, что боец травмировал руку, упав с кровати на отдыхе в командном пункте. «Опасаясь насмешек со стороны сослуживцев, он сообщил своему командиру, что получил увечье по личной неосторожности во время авианалета противника, спускаясь в бомбоубежище», — передает «Коммерсант». После чего Василий К. (имя военнослужащего) подал рапорт на получение единовременной выплаты до 3 млн рублей, предусмотренной для военных, получивших увечья. Командование одобрило выплату, но позже выявило факт мошенничества. Севастопольский гарнизонный военный суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года, кроме того Василий будет обязан возместить ущерб. При рассмотрении апелляции защита указывала, что получение выплаты законно, так как травма была получена в зоне СВО. Однако суд оставил приговор в силе, посчитав, что травма, полученная во время отдыха, не соответствует служебному или боевому повреждению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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