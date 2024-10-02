Военный упал с кровати и пытался получить 3 млн за боевую травму

Военнослужащий из Севастополя попытался получить три миллиона рублей от государства якобы за ранение во время авианалета противника. Однако в результате судебного разбирательства выяснилось, что боец травмировал руку, упав с кровати на отдыхе в командном пункте.
«Опасаясь насмешек со стороны сослуживцев, он сообщил своему командиру, что получил увечье по личной неосторожности во время авианалета противника, спускаясь в бомбоубежище», — передает «Коммерсант». После чего Василий К. (имя военнослужащего) подал рапорт на получение единовременной выплаты до 3 млн рублей, предусмотренной для военных, получивших увечья. Командование одобрило выплату, но позже выявило факт мошенничества.
Севастопольский гарнизонный военный суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года, кроме того Василий будет обязан возместить ущерб. При рассмотрении апелляции защита указывала, что получение выплаты законно, так как травма была получена в зоне СВО. Однако суд оставил приговор в силе, посчитав, что травма, полученная во время отдыха, не соответствует служебному или боевому повреждению.
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Военнослужащий из Севастополя попытался получить три миллиона рублей от государства якобы за ранение во время авианалета противника. Однако в результате судебного разбирательства выяснилось, что боец травмировал руку, упав с кровати на отдыхе в командном пункте. «Опасаясь насмешек со стороны сослуживцев, он сообщил своему командиру, что получил увечье по личной неосторожности во время авианалета противника, спускаясь в бомбоубежище», — передает «Коммерсант». После чего Василий К. (имя военнослужащего) подал рапорт на получение единовременной выплаты до 3 млн рублей, предусмотренной для военных, получивших увечья. Командование одобрило выплату, но позже выявило факт мошенничества. Севастопольский гарнизонный военный суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года, кроме того Василий будет обязан возместить ущерб. При рассмотрении апелляции защита указывала, что получение выплаты законно, так как травма была получена в зоне СВО. Однако суд оставил приговор в силе, посчитав, что травма, полученная во время отдыха, не соответствует служебному или боевому повреждению.