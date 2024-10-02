Россия нашла замену воздушным коридорам в Европу

Россия заменила воздушные коридоры в Европу маршрутами в Восточную Азию. Власти строят и ремонтируют аэровокзалы в Сибири и на Дальнем Востоке. Вице-премьер РФ Виталий Савельев проверил ход реконструкции аэродромной инфраструктуры крупнейшего аэропорта в Новосибирске. Эксперты рассказали URA.RU, что воздушные гавани составят один большой авиахаб для международного сообщения с Китаем, Кореей и странами АСЕАН.
В Новосибирске Савельев провел совещание по планам реализации федерального проекта «Развитие опорной сети аэродромов», входящего в нацпроект «Эффективная транспортная система». Обсуждались там и перспективы развития механизмов государственно-частного партнерства во время строительства новых или реконструкции существующих авиахабов.
«В нашей стране на сегодняшний день действуют 228 аэропортов, к 2030 году будет уже 242. 75 аэропортов по предложению президента России Владимира Путина являются приоритетными, и на них выделено 250 млрд рублей», — приводит слова Виталия Савельева пресс-служба правительства.
Аэропорты Новосибирска, Тюмени, Хабаровска имеют статус международного не для «красного словца», отмечает председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзор, Заслуженный пилот СССР Олег Смирнов. Они составят один большой важный авиахаб на Востоке страны для международного сообщения, подчеркивает эксперт.
«Они расположены как раз в точках, которые привлекают западные авиакомпании в аэронавигационном плане. Ведь даже из Европы летают в Азию через наше воздушное пространство», — пояснил Смирнов.
По его словам, международный статус аэропорту не так просто получить. Аэровокзал должен иметь таможенные и пограничные службы, необходимую навигационную инфраструктуру для перевода на иностранные языки и еще целую серию важных требований. Иначе самолеты зарубежных авиакомпаний не смогут там приземлиться, пояснил эксперт.
«Сейчас бурно развивается Северный морской путь, Северный Ледовитый океан. И эти хабы смогут организовать подлеты иностранцев до точек, где будут проходить караваны по льдам на атомоходах с грузами, и обеспечить их необходимыми материалами, грузами, продовольствием, ну и так далее», — говорит Олег Смирнов.
Глава государства не случайно выделил развитие транспортной доступности Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока в один из приоритетов государства, полагает генеральный директор Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации, член общественного совета при Росавиации Виктор Горбачев. По его мнению, это был вопрос времени, когда существующие там аэропорты начали бы обновлять.
«Важно довести эти транспортные хабы до требуемых международных норм, чтобы качественный сервис получали как местные жители, так и приезжие из других регионов и стран. Нам необходимо выходить на высокий международный уровень и составлять конкуренцию другим странам. Все это, в свою очередь, поможет в развитии аэропортового бизнеса. Тогда в регион можно будет „подтянуть“ и коммерцию», — отметил Виктор Горбачев.
Такой акцент на воздушные транспортные хабы на Севере может говорить о том, что руководство страны хочет развивать регион не только с помощью вахтового метода, чтобы туда приезжали на какое-то время для работы, а потом уезжали, считает президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. «Для этого люди должны иметь возможность спокойно летать, например, на отдых или по бизнес-вопросам в тот же Китай», — резюмировал президент «Опоры России».
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