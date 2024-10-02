Путин «взял в кредит» кофе в индустриальном парке Москвы. Видео

02 октября 2024 в 22:14 Размер текста - 17 +

Владимир Путин пошутил, что взял кофе в кредит Фото: Владимир Андреев © URA.RU Во время визита в индустриальный парк «Руднево» президент России Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным посетили местную кофейню. После дегустации кофе они продолжили осмотр территории, но журналисты обратили внимание, что президент и мэр не оплатили заказ. «Сергей Семенович, вы не заплатили», — обратил внимание журналист Life.ru . На это Путин пошутил: «Взяли в кредит». Позже выяснилось, что счет оплатил один из членов сопровождения Путина и Собянина. Цена за две кружки эспрессо составил 360 рублей. Бариста поделился рецептом кофе: 30 мл эспрессо при 30-секундной экстракции по стандартному рецепту на бразильских кофейных зернах. На два напитка использовалось 16 граммов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время визита в индустриальный парк «Руднево» президент России Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным посетили местную кофейню. После дегустации кофе они продолжили осмотр территории, но журналисты обратили внимание, что президент и мэр не оплатили заказ. «Сергей Семенович, вы не заплатили», — обратил внимание журналист Life.ru. На это Путин пошутил: «Взяли в кредит». Позже выяснилось, что счет оплатил один из членов сопровождения Путина и Собянина. Цена за две кружки эспрессо составил 360 рублей. Бариста поделился рецептом кофе: 30 мл эспрессо при 30-секундной экстракции по стандартному рецепту на бразильских кофейных зернах. На два напитка использовалось 16 граммов.