Путин «взял в кредит» кофе в индустриальном парке Москвы. Видео

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Владимир Путин пошутил, что взял кофе в кредит Фото:

Во время визита в индустриальный парк «Руднево» президент России Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным посетили местную кофейню. После дегустации кофе они продолжили осмотр территории, но журналисты обратили внимание, что президент и мэр не оплатили заказ.

«Сергей Семенович, вы не заплатили», — обратил внимание журналист Life.ru. На это Путин пошутил: «Взяли в кредит». Позже выяснилось, что счет оплатил один из членов сопровождения Путина и Собянина.

Цена за две кружки эспрессо составил 360 рублей. Бариста поделился рецептом кофе: 30 мл эспрессо при 30-секундной экстракции по стандартному рецепту на бразильских кофейных зернах. На два напитка использовалось 16 граммов.

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Во время визита в индустриальный парк «Руднево» президент России Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным посетили местную кофейню. После дегустации кофе они продолжили осмотр территории, но журналисты обратили внимание, что президент и мэр не оплатили заказ. «Сергей Семенович, вы не заплатили», — обратил внимание журналист Life.ru. На это Путин пошутил: «Взяли в кредит». Позже выяснилось, что счет оплатил один из членов сопровождения Путина и Собянина. Цена за две кружки эспрессо составил 360 рублей. Бариста поделился рецептом кофе: 30 мл эспрессо при 30-секундной экстракции по стандартному рецепту на бразильских кофейных зернах. На два напитка использовалось 16 граммов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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