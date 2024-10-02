Во время визита в индустриальный парк «Руднево» президент России Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным посетили местную кофейню. После дегустации кофе они продолжили осмотр территории, но журналисты обратили внимание, что президент и мэр не оплатили заказ.
«Сергей Семенович, вы не заплатили», — обратил внимание журналист Life.ru. На это Путин пошутил: «Взяли в кредит». Позже выяснилось, что счет оплатил один из членов сопровождения Путина и Собянина.
Цена за две кружки эспрессо составил 360 рублей. Бариста поделился рецептом кофе: 30 мл эспрессо при 30-секундной экстракции по стандартному рецепту на бразильских кофейных зернах. На два напитка использовалось 16 граммов.
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Во время визита в индустриальный парк «Руднево» президент России Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным посетили местную кофейню. После дегустации кофе они продолжили осмотр территории, но журналисты обратили внимание, что президент и мэр не оплатили заказ. «Сергей Семенович, вы не заплатили», — обратил внимание журналист Life.ru. На это Путин пошутил: «Взяли в кредит». Позже выяснилось, что счет оплатил один из членов сопровождения Путина и Собянина. Цена за две кружки эспрессо составил 360 рублей. Бариста поделился рецептом кофе: 30 мл эспрессо при 30-секундной экстракции по стандартному рецепту на бразильских кофейных зернах. На два напитка использовалось 16 граммов.