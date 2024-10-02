США забили тревогу, что Ближний Восток находится на грани

02 октября 2024 в 21:15 Размер текста - 17 +

Конфликт на Ближнем Востоке ведет к эскалации, уверены в США Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Ситуация на Ближнем Востоке находится на грани и есть риск эскалации конфликта. С заявлением выступил замгоссекретаря США Курт Кэмпбелл. «Ближний Восток „находится на грани“ и есть „реальная возможность“ дальнейшей эскалации конфликта», — сказал Кэмпбелл на заседании Совбеза ООН. Трансляция ведется на youtube-канале организации. По словам замгоссекретаря текущий конфликт может затянутьсмя и поставить под угрозу Израиль и стратегические интересы США в регионе. На заседании также выступал постпред России при ООН Василий Небензя. По его словам, Израиль намерен втянуть США в прямое противостояние с Ираном. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ситуация на Ближнем Востоке находится на грани и есть риск эскалации конфликта. С заявлением выступил замгоссекретаря США Курт Кэмпбелл. «Ближний Восток „находится на грани“ и есть „реальная возможность“ дальнейшей эскалации конфликта», — сказал Кэмпбелл на заседании Совбеза ООН. Трансляция ведется на youtube-канале организации. По словам замгоссекретаря текущий конфликт может затянутьсмя и поставить под угрозу Израиль и стратегические интересы США в регионе. На заседании также выступал постпред России при ООН Василий Небензя. По его словам, Израиль намерен втянуть США в прямое противостояние с Ираном.