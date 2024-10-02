США забили тревогу, что Ближний Восток находится на грани

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
Конфликт на Ближнем Востоке ведет к эскалации, уверены в США Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке находится на грани и есть риск эскалации конфликта. С заявлением выступил замгоссекретаря США Курт Кэмпбелл.

«Ближний Восток „находится на грани“ и есть „реальная возможность“ дальнейшей эскалации конфликта», — сказал Кэмпбелл на заседании Совбеза ООН. Трансляция ведется на youtube-канале организации. По словам замгоссекретаря текущий конфликт может затянутьсмя и поставить под угрозу Израиль и стратегические интересы США в регионе.

На заседании также выступал постпред России при ООН Василий Небензя. По его словам, Израиль намерен втянуть США в прямое противостояние с Ираном.

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Ситуация на Ближнем Востоке находится на грани и есть риск эскалации конфликта. С заявлением выступил замгоссекретаря США Курт Кэмпбелл. «Ближний Восток „находится на грани“ и есть „реальная возможность“ дальнейшей эскалации конфликта», — сказал Кэмпбелл на заседании Совбеза ООН. Трансляция ведется на youtube-канале организации. По словам замгоссекретаря текущий конфликт может затянутьсмя и поставить под угрозу Израиль и стратегические интересы США в регионе. На заседании также выступал постпред России при ООН Василий Небензя. По его словам, Израиль намерен втянуть США в прямое противостояние с Ираном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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