США забили тревогу, что Ближний Восток находится на грани

Ситуация на Ближнем Востоке находится на грани и есть риск эскалации конфликта. С заявлением выступил замгоссекретаря США Курт Кэмпбелл.
«Ближний Восток „находится на грани“ и есть „реальная возможность“ дальнейшей эскалации конфликта», — сказал Кэмпбелл на заседании Совбеза ООН. Трансляция ведется на youtube-канале организации. По словам замгоссекретаря текущий конфликт может затянутьсмя и поставить под угрозу Израиль и стратегические интересы США в регионе.
На заседании также выступал постпред России при ООН Василий Небензя. По его словам, Израиль намерен втянуть США в прямое противостояние с Ираном.
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