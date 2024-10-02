ЦАХАЛ сообщил, что Ливан атаковал Израиль

02 октября 2024 в 22:35 Размер текста - 17 +

Ливан выпустил около 100 снарядов, сообщили в Армии Израиля Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Армия Израиля сообщила, что страну атаковали ракеты из Ливана. По данным ЦАХАЛ, было выпущено около 100 снарядов. «В районе Западной Галилеи, было обнаружено около 70 снарядов, выпущенных из Ливана и упавших на открытой местности. <…> В районе Верхней Галилеи, было обнаружено около 30 снарядов, выпущенных из Ливана. », — передает ЦАХАЛ. Сутками ранее Израиль атаковали ракеты Ирана. Иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что страна не стремится к войне. В корпусе исламской революции атаки на Израиль назвали это местью за убийство лидеров группировок ХАМАС и «Хезболла». Подробнее о ситуцации — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия Израиля сообщила, что страну атаковали ракеты из Ливана. По данным ЦАХАЛ, было выпущено около 100 снарядов. «В районе Западной Галилеи, было обнаружено около 70 снарядов, выпущенных из Ливана и упавших на открытой местности. <…> В районе Верхней Галилеи, было обнаружено около 30 снарядов, выпущенных из Ливана. », — передает ЦАХАЛ. Сутками ранее Израиль атаковали ракеты Ирана. Иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что страна не стремится к войне. В корпусе исламской революции атаки на Израиль назвали это местью за убийство лидеров группировок ХАМАС и «Хезболла». Подробнее о ситуцации — в сюжете URA.RU.