Байден оценил необходимость ударов Израиля по ядерным объектам в Иране

Байден: нанесение Израилем ударов по ядерным объектам Ирана не целесообразно

02 октября 2024 в 22:04 Размер текста - 17 +

Байден высказался о необходимости ударов Израиля по ядерным объектам в Иране Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Президент США Джо Байден заявил, что ответные удары Израиля по ядерным объектам Ирана нецелесообразны. Об этом сообщает пресс-служба Белого Дома. «Байден заявил, что не считает целесообразным нанесение Израилем ударов по ядерным объектам по территории Ирана», — передает пресс-служба слова президента с телефонного разговора с лидерами стран Большой семерки. В ходе беседы они обсудили нападение Ирана на Израиль и ответные меры, включая новые санкции. Президент США также выразил полную солидарность и поддержку Израилю и его народу, а так же подтвердил нерушимую приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля. Ранее заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл выразил обеспокоенность на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном. Он заявил, что ситуация на Ближнем Востоке «находится на грани». По его словам, текущий конфликт может затянуться и поставить под угрозу Израиль и стратегические интересы США в регионе. Постпред России при ООН Василий Небензя также подчеркнул, что Израиль намерен втянуть США в прямое противостояние с Ираном. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден заявил, что ответные удары Израиля по ядерным объектам Ирана нецелесообразны. Об этом сообщает пресс-служба Белого Дома. «Байден заявил, что не считает целесообразным нанесение Израилем ударов по ядерным объектам по территории Ирана», — передает пресс-служба слова президента с телефонного разговора с лидерами стран Большой семерки. В ходе беседы они обсудили нападение Ирана на Израиль и ответные меры, включая новые санкции. Президент США также выразил полную солидарность и поддержку Израилю и его народу, а так же подтвердил нерушимую приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля. Ранее заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл выразил обеспокоенность на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном. Он заявил, что ситуация на Ближнем Востоке «находится на грани». По его словам, текущий конфликт может затянуться и поставить под угрозу Израиль и стратегические интересы США в регионе. Постпред России при ООН Василий Небензя также подчеркнул, что Израиль намерен втянуть США в прямое противостояние с Ираном.